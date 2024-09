De dernière demeure à bistrot de quartier, la mue d'un crématorium bernois

A Berne, on pourra bientôt savourer un café ou un plat du jour dans un lieu des plus singuliers: le crématoire de Bremgarten. Ce site, où sont entreposées les cendres des défunts, va être transformé en bistrot.

Un café-restaurant complet, avec bar, salon et même un jardin d'hiver, ouvrira ses portes dans ce crématoire situé derrière l'Hôpital de l'Ile. Avec une capacité d'accueil d'une centaine de places, le lieu conservera cependant la mémoire de sa fonction initiale: les niches des urnes – ces renfoncements dans les murs destinés à accueillir les cendres – seront préservées.

La tendance actuelle montre que les cimetières sont de moins en moins utilisés pour les sépultures, de nombreuses familles préférant garder les urnes chez elles. D'ailleurs, une seule urne est encore présente dans les espaces dédiés à cet effet dans le crématoire, ce qui permet d'envisager d'autres usages pour le bâtiment.

Créer de la vie

L'objectif de ce projet est donc de redonner vie à cet espace déserté. Silvana Pletscher, gérante du crématoire, souhaite offrir un lieu de rencontre entre la vie et la mort. Le bistrot permettra ainsi aux familles et proches des défunts de se retrouver après une cérémonie funéraire, pour partager ce que l'on appelle le "verre du souvenir". De plus, le quartier ne disposant pas de nombreux restaurants, l'établissement pourrait attirer une clientèle diversifiée.

Le bâtiment, classé historique, nécessitait de toute façon une rénovation, et cette transformation en bistrot s'inscrit dans ce cadre.

Seul un avis défavorable a été rapporté par la "Berner Zeitung" dans un courrier de lecteur. Cette personne craint que ce projet ne perturbe la tranquillité des lieux et exprime son inquiétude quant au respect dû aux morts: "Les cimetières sont des oasis de paix et doivent le rester", écrit-il, dénonçant un manque de goût et de piété.

Cependant, il est intéressant de noter que des cérémonies hindoues, souvent animées et colorées, ont déjà lieu régulièrement dans le cimetière, et des moutons y pâturent parfois dans les espaces en friche.

Gabrielle Desarzens/vajo