CarPostal tente d'attirer les touristes sud-coréens ailleurs qu'à Iseltwald

Alors que la bourgade d'Iseltwald, au bord du lac de Brienz (BE), est toujours prise d'assaut par les touristes asiatiques amateurs des jolies vues apparaissant dans une série à succès, CarPostal entend profiter de cet engouement pour amener les visiteurs vers d'autres sites d'intérêt des environs.

La série sud-coréenne "Crash landing on you", diffusée sur Netflix et très appréciée en Asie, présente de bucoliques scènes d'Iseltwald et les touristes affluent dans le village de 400 habitants depuis plusieurs mois déjà, même si cette frénésie n'est pas toujours du goût des habitants.

De son côté, CarPostal ne cesse d’élargir son horaire pour répondre à l'engouement. L'entreprise est allée jusqu'à mettre en place une ligne d'accès express l'an dernier, avec des bus à deux étages.

Une campagne en coréen

Mais aujourd'hui, CarPostal veut diversifier son offre touristique et a lancé une campagne publicitaire en coréen pour attirer la clientèle concernée vers d'autres lieux et d'autres lignes de la région, lit-on sur son site internet.

Sur le thème de "Découvrir plus", les touristes qui se rendent à Iseltwald sont rendus attentifs, via des écrans et des codes QR, aux charmes variés de l'Oberland. Depuis Interlaken, il existe en effet d'autres lieux intéressants à visiter en une journée, plaide le transporteur.

On y fait notamment l’éloge des cols spectaculaires des Alpes centrales, de la paisible ligne de Rosenlaui, des itinéraires Wilderswil-Saxeten ou de Lauterbrunnen-Isenfluh.

Entre 2019 et 2023, le nombre de visiteurs à Iseltwald a triplé, à près de 300'000 par an. La série est désormais aussi visible en Inde, en langue hindie, ce qui devrait augmenter encore l'affluence.

