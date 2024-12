Brienz veut détourner le cours d'eau qui la traverse pour éviter de nouvelles laves torrentielles

La commune bernoise de Brienz, frappée par des intempéries cet été, va prendre une mesure radicale pour éviter que de tels événements ne se reproduisent. Elle a annoncé mardi qu'elle entendait détourner le cours d'eau qui traverse le village et qui avait causé d'importants dommages.

Le 12 août, le Milibach était sorti de son lit charriant du bois et des pierres et causant d'importants dommages aux maisons et infrastructures du village.

Le collecteur d'alluvions avait été totalement obstrué, provoquant une lave torrentielle.

Démolition et déménagements

Pour l'équipe chargée d'élaborer un concept de protection des crues, il faut corriger le tracé du torrent afin qu'il ne coule plus au centre de la commune.

Pour mener à bien ce projet, au moins une maison devra être démolie et les paysans devront céder des terres agricoles. Des discussions sont actuellement en cours avec les propriétaires fonciers.

>> Revoir le sujet du 19h30 sur la lave torrentielle à Brienz : Des laves torrentielles ont traversé le village bernois de Brienz. 70 habitants ont dû être évacués / 19h30 / 1 min. / le 13 août 2024

ats/juma