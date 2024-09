Bienne revient bredouille de sa chasse aux contrôleurs de champignons, le service ne sera pas assuré

Le recherche de personnes chargées du contrôle des champignons n'aura pas porté ses fruits en 2024 à Bienne. La Municipalité n'offrira donc pas ce service cette année.

Où faire contrôler sa précieuse récolte de champignons? En tout cas pas à Bienne cette année. "En 2023 déjà, il a été très difficile de recruter des personnes qualifiées pour effectuer le contrôle des champignons" que propose chaque année la Ville de Bienne entre août et octobre, précise un communiqué.

Et cette année-ci, aucun spécialiste n'a été trouvé. "On a essayé de former des personnes à l'interne ou de trouver des experts externes, mais nous avons été forcés d'abandonner ce service", regrette André Glauser, responsable de la sécurité publique.

Formation exigeante

En effet, ne devient pas contrôleur ou contrôleuse qui veut! Les experts sont certifiés par l’Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons (VAPKO). La formation est exigeante et se déroule de façon ponctuelle sur plusieurs années.

L’organisation constate un engouement pour les cours, mais pas forcément pour pratiquer, au vu des risques. "C'est quand même une sacrée responsabilité" d'évaluer la comestibilité des champignons, la santé des personnes entre aussi en jeu, note André Glauser.

L’année prochaine, Bienne espère trouver une solution pour renouveler son offre, qui est d’ailleurs gratuite pour les habitants. En attendant, les champignonneurs peuvent se tourner vers les communes alentours pour faire contrôler leur butin.

Sujet radio: Célia Bertholet

Adaptation web: doe