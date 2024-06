Au zoo de Crémines, une lionne et une femelle léopard se comportent comme des sœurs

Au zoo de Crémines, dans le Jura Bernois, une lionne blanche baptisée Snowy vit en parfaite harmonie avec Bagira, une femelle léopard. Ayant toujours vécu ensemble, les deux animaux se comportent comme deux sœurs d'une même espèce.

Snowy la lionne blanche et Bagira le léopard noir, toutes deux âgées de sept ans, sont encore discrètement dans les coulisses. A Crémines, tout a été mis en place pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Arrivés il y a deux semaines en provenance d’un zoo d’Allemagne du Nord, les félins ont besoin de trouver leurs marques. L'histoire de ces deux animaux est inédite. Elles ont été nourries au biberon dès leur naissance et ont toujours été détenues ensemble. Une symbiose qui serait impossible en milieu naturel.

"Snowy et Bagira ont une relation fusionnelle et elles ont surtout eu des contacts avec les êtres humains. Pour bien comprendre, la lionne n’a pas appris à se comporter comme une lionne et la femelle léopard ne sait pas qu’elle est un léopard. Ces animaux ne connaissent rien d’autre", explique dans le 19h30 Marc Zihlmann, directeur du zoo.

"Ce n'est pas normal"

Le zoo d'origine des deux félins ayant brusquement fermé ses portes, le Sikypark de Crémines s'est donc proposé de les accueillir afin de leur éviter une séparation. Pour ce faire, un nouvel enclos a dû être aménagé à la hâte. Un projet qui a pu être mis sur pied grâce à l'aide de donateurs.

"Les visiteurs ont bien sûr du plaisir à voir un lion et un léopard ensemble et nous aussi. Mais c'est important d'expliquer la situation pour dire que ce n'est pas normal et que ce n'est pas bon. Mais la protection des animaux prétend qu'il faut les détenir ensemble", détaille Marc Zihlmann.

Snowy et Bagira sont en tout cas devenues les nouvelles stars incontestables de Crémines, volant presque la vedette à leurs illustres voisins, les tigres blancs.

Reportage TV: Daniel Bachman

Adapation web: ther