Zoug veut faire baisser les primes maladie en payant les frais d'hôpital de ses habitants

Le canton de Zoug veut faire baisser les primes maladie de ses habitants en prenant à son compte leurs frais d'hospitalisation stationnaire pour les années 2026 et 2027. C'est, du moins, la proposition de son gouvernement. Les députés doivent encore se prononcer.

La prime moyenne devrait ainsi fondre de 18% par personne et par année, soit de 700 francs. Le montant exact de la réduction ainsi obtenue dépend du modèle d'assurance, de la classe d'âge et de la caisse maladie, a indiqué jeudi l'exécutif zougois.

Pour financer la couverture prévue de 99% du coût des prestations stationnaires de santé, le gouvernement zougois entend puiser dans les réserves financières accumulées par le canton ces dernières années. Les excédents de recettes profiteront ainsi directement à la population.

Le pourcent non couvert par le canton serait financé par les caisses maladie "pour des raisons techniques de procédure", écrit l'exécutif zougois. En temps normal, le canton couvre 55% des coûts par cas et l'assuré 45%, via les primes maladie.

Couverture uniformisée en Suisse dès 2028?

Le gouvernement zougois veut soumettre sa proposition directement au Parlement cantonal, sans procédure de consultation classique. De cette manière, il souhaite que les députés se prononcent d'ici fin janvier prochain.

Ce geste financier coûterait au canton de Zoug 220 millions de francs sur deux ans. Il se limiterait aux années 2026 et 2027, car dès 2028, la réforme du financement des soins adoptée fin 2023 par le Parlement fédéral prévoit d'uniformiser, sur le plan national, la répartition des coûts entre les Cantons et les assurances-maladies pour les hospitalisations stationnaires et ambulatoires.

Un référendum a toutefois abouti contre cette réforme. Le sujet de la répartition de la couverture des coûts reviendra donc sur la table, une votation sur le plan national devant avoir lieu.

ats/hkr