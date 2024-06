La présidente de la Confédération Viola Amherd s'est rendue dimanche à la Fête fédérale des costumes traditionnels à Zurich. Elle ne portait pas un costume traditionnel valaisan, mais un tailleur rose.

Avec son habillement professionnel, elle ne peut pas faire le poids ici, a reconnu la Valaisanne dans une brève allocution. Son prédécesseur Alain Berset a eu la tâche plus facile l'été passé à Zurich. Il lui a suffi de mettre un boa en plumes autour du cou pour être habillé pour l'occasion, a-t-elle relevé en faisant allusion à l'apparition d'Alain Berset à la Street Parade.

La Fête des costumes traditionnels nécessite un effort bien plus grand. "J'admire d'autant plus vos costumes", a confié Mme Amherd. Les costumes traditionnels sont une célébration de la diversité. A une époque où règnent la polarisation et les règlements de comptes, il est d'autant plus important de s'unir pour mettre sur pied un tel événement, a-t-il ajouté.

La présidente de la ville de Zurich, Corine Mauch, a pour l'occasion revêtu le costume traditionnel bernois de son arrière-arrière-arrière-grand-mère.

Viola Amherd s'est rendue à la Fête fédérale des costumes traditionnels à Zürich [KEYSTONE - ENNIO LEANZA]

Environ 100'000 visiteurs

Des représentants des gouvernements de 16 cantons ainsi que de nombreux membres du Parlement étaient invités à la cérémonie officielle de dimanche. Le cortège haut en couleur qui a traversé le centre-ville a été le point d'orgue de la journée. "Pour une fois, une Street Parade sans basses tonitruantes", a noté Mme Mauch.

Environ 100'000 visiteurs ont assisté aux trois jours de fête à Zurich. La manifestation a été "joyeuse et pacifique", a déclaré Max Binder, président du comité d'organisation et ancien conseiller national UDC zurichois. Il n'y a pas eu d'incidents. Les policiers ont surtout posé pour des égoportraits avec les personnes en costume traditionnel, a-t-il relevé.

Après 1939 et 1974, Zurich accueillait la Fête fédérale des costumes traditionnels pour la troisième fois. Celle-ci a lieu tous les douze ans.

ats/rad