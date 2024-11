Une initiative veut interdire l'usage de l'écriture inclusive par la Ville de Zurich

La population de la ville de Zurich votera le 24 novembre sur l’utilisation de caractères spéciaux dans les documents officiels. L'astérisque de genre ("Genderstern" en allemand) est utilisé depuis 2022, mais un comité interpartis veut l'interdire. Ce sera la première votation populaire sur l’usage de l’écriture inclusive dans l’administration.

Depuis deux ans, la Ville de Zurich peut utiliser, dans certains textes officiels, un astérisque, équivalent germanique d'un point médian, sous la forme Zürcher*in,pour inclure et rendre visible les minorités de genre, comme les personnes non-binaires.

Une initiative communale, portée par l'UDC avec le soutien du PLR et du Centre, veut toutefois revenir en arrière et interdire, dans la Constitution de la Ville, tout caractère spécial qui pourrait être utilisé comme langage inclusif. Le comité "Tschüss Genderstern" dénonce une "politisation" de la langue.

Des résistances "un peu conservatrices"

Farouche opposant au langage inclusif sous la Coupole fédérale, le conseiller national du Centre valaisan Benjamin Roduit espère un bannissement de l'astérisque à Zurich, et que cela serve d'exemple.

"Le symbole, c'est qu'on veut préserver une langue qui soit efficace et qui permette de s'exprimer le plus correctement possible. Et puis qu'on ne veut pas ouvrir la porte des réformes du langage à toutes les valeurs ou tendances sociétales", notamment aux différentes évolutions des connaissances sur le genre, justifie-t-il.

Je constate autour de moi que sur les affiches publicitaires, dans des brochures de plus en plus nombreuses, ce langage s'est simplement imposé Sandrine Zufferey, linguiste

Conseillère aux Etats du canton du Jura, la socialiste Mathilde Crevoisier Crelier fustige quant à elle cette résistance face au langage inclusif, qui cristallise selon elle la position de groupes politiques avec "une vision un peu conservatrice de la société".

"Est-ce que l'étoile du genre suffit à résoudre tous les problèmes de discrimination ou de manque de considération des différentes diversités de genre? Non", souligne-t-elle. "Mais il faut surtout voir derrière ce que défendent les opposants et opposantes à cette étoile du genre. Et on voit que souvent, ce sont les mêmes groupes qui ne font pas grand-chose non plus pour réduire les discriminations de fond."

Un champ de tensions

Parfois virulents, les débats sur l'écriture inclusive ne sont donc pas prêts de s'arrêter. Et pour cause: le langage reflète généralement les rapports de forces et les sensibilités des communautés qui le pratiquent, souligne Sandrine Zufferey, professeure de linguistique française à l'Université de Berne.

Son évolution est donc un champ de tensions. Et si les pratiques des administrations ont un rôle d'exemple dans ce qui fait évoluer une langue, elle rappelle que sont les usages concrets qui sont déterminants. "Je dirais qu'il n'y a pas de réponse absolue, personne n'a intrinsèquement raison ou tort", nuance-t-elle.

"Quand des gens qui sont contre le langage inclusif montrent des textes qui sont cisaillés de toutes parts, on peut évidemment argumenter qu'ils deviennent illisibles. Mais il ne faut pas non plus se fermer à son utilité", poursuit la linguiste. "Et je constate autour de moi que sur les affiches publicitaires, dans des brochures de plus en plus nombreuses, ce langage s'est simplement imposé." Or, dans ce genre de contextes, "le langage n'a pas lieu de faire l'objet d'interdictions ou d'obligations".

