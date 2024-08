Une forte teneur en polluants PFAS trouvée dans de la viande saint-galloise

Une forte concentration de polluants de type PFAS a été constatée dans la viande de plusieurs bovins dans le canton de St-Gall. Les autorités ont stoppé la vente des produits alimentaires concernés. Le gouvernement st-gallois exige un plan d'action national pour l'élimination des produits chimiques difficilement dégradables.

Le canton présume que des boues issues des stations d'épuration des eaux sont, dans de nombreux cas, à l'origine des sols agricoles pollués, sur lesquels ont vécu les bovins concernés.

Jusqu'en 2006, les agriculteurs avaient l'autorisation d'utiliser ces boues comme engrais. Les substances per- et polyfluoralkylées (PFAS) ont pénétré dans ces sols de cette manière.

Les PFAS sont des produits chimiques difficilement dégradables, utilisés dans la fabrication de vestes imperméables, de poêles à Teflon ou de mousse d'extinction. Ils finissent ainsi indirectement dans la nature et dans la chaîne alimentaire et dans l'organisme humain et présentent un risque pour la santé.

ats/jfe