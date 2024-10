Un homme agresse et blesse trois enfants près d'une crèche à Zurich avant d'être arrêté

Un homme de 23 ans a agressé plusieurs enfants à l'arme blanche mardi peu après midi dans le nord de Zurich, près d'une crèche. Un garçon de cinq ans est grièvement blessé et deux autres plus légèrement touchés. Les trois enfants ont été transportés à l'hôpital.

Une employée de la crèche se déplaçait avec plusieurs enfants sur la Berninastrasse lorsqu'un homme muni d'une arme blanche a attaqué les enfants, indique la police municipale de Zurich.

La femme a tout de suite réagi et maîtrisé l'agresseur avec l'aide d'un passant. Ils l'ont retenu jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. L'auteur présumé, un Chinois de 23 ans, n'a pas opposé de résistance lors de son arrestation et a été emmené dans un poste de police.

Le motif de cette agression n'est pas encore connu, selon la police. On ignore également s'il y a un lien entre cet homme et la crèche ou les enfants.

Un drone de police engagé

Les trois enfants blessés ont reçu les premiers soins sur place avant d'être emmenés à l'hôpital. Des spécialistes de l'Institut médico-légal de Zurich et de l'Institut de médecine légale sont mobilisés pour relever les traces. La police cantonale de Zurich et le Ministère public compétent mènent l'enquête.

Informée vers midi, la police a déployé un large dispositif dans ce quartier de Zurich-Oerlikon et survolé la zone avec un drone. Elle a levé l'alerte à 14h après l'interpellation de l'agresseur présumé. L'homme arrêté a agi seul, précise la police dans son communiqué, et il n'y a plus de danger pour la population.

ats/juma