Un corps sans vie retrouvé dans le Val Maggia au Tessin

Le corps sans vie d'une personne a été retrouvé jeudi peu après 11h00 dans le lit de la rivière Maggia, à Cevio (TI), a indiqué la police cantonale. L'identification formelle est en cours.

Le corps a été découvert dans la zone du stand de tir, précise la police. La découverte a été rendue possible grâce à un signalement des milices de la protection civile actives dans les travaux de restauration.

Le nombre de personnes décédées dans le canton du Tessin en raison des intempéries s'élève désormais à six. Trois victimes avaient été retrouvées mortes dans le haut du Val Maggia et deux à Riveo, dans la partie inférieure du Val Maggia, en dessous de la commune de Cevio. D'autres personnes sont encore portées disparues.

Plus tôt dans la journée, le Département tessinois des institutions avait annoncé qu'à la demande des autorités tessinoises, l'armée allait prolonger d'une semaine son aide dans le Val Maggia. Elle fournira son soutien jusqu'au 28 juillet, au lieu du 21 comme prévu initialement.

Cette prolongation permettra aux troupes déjà déployées de terminer les travaux sur le pont provisoire à Cevio. Il sera alors possible d'accéder au Val Bavona et d'intervenir dans le Val Lavizzara pour les premières activités de reconstruction, en collaboration avec des entreprises privées, la protection civile et des volontaires.

ats/edel