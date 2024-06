Trois morts au Tessin après un glissement de terrain, une personne portée disparue

Le bilan s'élève à trois morts à la suite des graves intempéries qui ont frappé la vallée de la Maggia pendant la nuit de samedi à dimanche. La police a en effet signalé la récupération du corps d'une troisième personne dans l'après-midi. En revanche, une personne est portée disparue dans la vallée latérale de Lavizzara.

Dans la zone de l'éboulement survenu dans la région de Fontana, dans la vallée de la Maggia qui a été la plus durement touchée par les orages, les corps de trois personnes ont été récupérés par les sauveteurs de la REGA ce dimanche. Selon le quotidien local La Regione, il s'agit de touristes suisses alémaniques venus passer des vacances dans la région. La RSI précise que les deux premières victimes sont des femmes d'une septantaine d'années, qui venaient régulièrement dans la région.

Dans le val Lavizzara, en revanche, la recherche d'une personne disparue se poursuit, selon RSI Info.

Nombreuses évacuations

Par ailleurs, à Mogno, une colonie de vacances qui accueillait 70 personnes a été évacuée par hélicoptère. A Peccia, 300 personnes présentes à l’occasion d’un tournoi de football ont aussi dû quitter les lieux.

Personne n’a été blessé, a précisé la police cantonale qui a mis à disposition un numéro d’urgence pour atteindre la Centrale d’alarme (0840 112 117).

Sur X, la présidente de la Confédération Viola Amherd a indiqué que ses pensées étaient avec les personnes concernées. Et la ministre de la défense d'appeler à la prudence: "La situation reste tendue. Faites attention et suivez les instructions des autorités".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Le pont de Visletto effondré

Le haut de la vallée de la Maggia est actuellement isolée en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la région pendant la nuit de samedi à dimanche. Les intempéries ont fait passer le débit de la rivière Maggia de 25 mètres cubes par seconde à 2000, tandis qu'à Cevio, le pont de Visletto s'est effondré, toujours selon RSI Info, bloquant la route cantonale.

Les intempéries ont fait passer le débit de la rivière Maggia de 25 mètres cubes par seconde à 2000, tandis qu'à Cevio, le pont de Visletto s'est effondré. [RSI Info]

Les vallées latérales, Bavona, Lavizzara et Campo ne sont plus accessibles non plus et l’électricité a été interrompue dans toute cette zone. La police a lancé un appel à la population afin qu’elle limite ses déplacements et ne se rende pas dans les lieux frappés par les intempéries.

Laves torrentielles à Airolo

A Airolo, dans la vallée Levantina, des laves torrentielles ont été signalées (photos ci-dessous). Sur ses réseaux sociaux, le conseiller d'État tessinois Norman Gobbi, qui vit justement à Airolo, a exprimé sa sympathie pour la population touchée du canton.

"Le mauvais temps de cette nuit a frappé durement le Tessin et en particulier la vallée de la Maggia. Avec une profonde solidarité et émotion, nous exprimons notre proximité et notre soutien à nos amis de la vallée de la Maggia dans ce moment difficile. Les premiers intervenants sont déjà occupés et opérationnels pour sauver des vies et recherchent des solutions techniques pour rétablir les connexions", a écrit ce dimanche matin sur X celui qui est à la tête de police cantonale tessinoise, à pied d'oeuvre sur le terrain.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Invité à réagir au micro du 12h30, Norman Gobbi ajoute que dans la vallée Levantina où il vit la situation est moins critique que dans la vallée Maggia, "mais la situation au niveau de la mobilité reste aussi très compliquée", confirmant que des laves torrentielles ont eu lieu à Airolo, mais sans gravité.

>> Ecouter l'interview complète de Norman Gobbi, dans le 12h30 : Keystone - Pablo Gianinazzi Intempéries au Tessin: interview de Norman Gobbi / Le 12h30 / 3 min. / aujourd'hui à 12:39

>> Lire aussi : Les orages touchent finalement la Suisse romande, une lave torrentielle au col du Simplon

Inondations

Un appel à évacuer les maisons situées à proximité de la rivière Maggia a en outre été lancé tôt dimanche matin pour les habitants de Parto-Sornico et de la vallée tessinoise. Les routes sont en outre coupées et les campings situés le long de la rivière ont aussi été évacués.

Les caves et les garages souterrains doivent être évités dans les zones concernées, précise le site d'alerte de la Confédération. Il est également recommandé de ne pas s'approcher des cours d'eau et de ne pas rouler en voiture ou à vélo dans les rues inondées.

Selon le radar de Meteonews, il est tombé quelque 200 litres par mètre carré dans le haut de la Vallée Maggia en 24 heures. Ces masses d'eau sont beaucoup plus importantes que lors des intempéries qui ont frappé il y a dix jours la Mesolcina, dans les Grisons, causant de graves dégâts. Il était alors tombé environ 120 litres par mètre carré.

>> Les précisions dans le 12h45 : Un glissement de terrain a fait deux morts et un disparu dimanche au Tessin. Les précisions de la journaliste Nicole Della Pietra / 12h45 / 1 min. / aujourd'hui à 12:45

Eau non potable

L'eau potable des communes du haut de la vallée de la Maggia, au Tessin, est polluée à la suite des intempéries de samedi. Les autorités ont mis en garde dimanche matin la population via l'application Alertswiss.

Les régions concernées sont les vallées latérales à partir de Cervio (TI), à savoir le Val Rovana, le Val Bavona et le Val Lavizzara, selon Alertswiss. L'eau potable ne doit pas être utilisée pour boire, cuisiner ou se laver jusqu'à nouvel ordre.

>> Participez à la discussion avec "dialogue", une offre de la SSR :

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

Fabien Grenon avec les agences