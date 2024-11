Statu quo en vue au gouvernement de Bâle-Ville, la sortante Esther Keller en passe d'être réélue

L'élection au gouvernement de Bâle-Ville s'achemine vers un statu quo. Le résultat du vote par correspondance donne une nette avance à la ministre sortante Esther Keller (PVL) au 2e tour face à la candidate verte Anina Ineichen.

La conseillère d'Etat vert'libérale a obtenu 29'628 voix par correspondance alors que sa rivale n'en compte que 18'828, indique la Chancellerie d'Etat dimanche. L'écrasante majorité des Bâlois votent par correspondance.

Si ce résultat se confirme, la gauche aura échoué dans sa tentative de reconquérir la majorité à l'exécutif de Bâle-Ville. Actuellement, le PS y détient trois fauteuils, le PVL un, les libéraux deux et Le Centre un. Six des sept ministres sortants ont été réélus, le 20 octobre, au premier tour. A Bâle-Ville, libéraux et radicaux n'ont pas fusionné comme dans les autres cantons.

ats/vkiss