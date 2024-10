Statu quo au gouvernement argovien, poussée de l'UDC au Grand Conseil

En Argovie, les quatre conseillers d'Etat sortant de l'UDC, du PLR, du Centre et du PS ont été réélus dimanche. L'UDC a réussi à conserver son deuxième siège grâce à la conseillère nationale Martina Bircher. Le parti de droite conservatrice a par ailleurs renforcé sa place de première formation du canton au Grand Conseil.

Le conseiller d'Etat sortant Markus Dieth (Centre) a obtenu le meilleur résultat avec 96'742 suffrages, devant les trois autres sortants: le PLR Stephan Attiger (94'648), l'UDC Jean-Pierre Gallati (86'876 voix) et le socialiste Dieter Egli (84'254 voix).

Avec 68'127 voix, Martina Bircher a largement dépassé la majorité absolue (59'719 suffrages) et accède au Conseil d'Etat argovien à sa première tentative. La conseillère nationale permet ainsi à l'UDC de conserver son deuxième siège au gouvernement cantonal.

Les Vert'libéraux et les Vert-e-s avaient chacun présenté un candidat pour attaquer le siège laissé vacant par l'UDC. Mais le conseiller national vert'libéral Beat Flach (46'717 voix) et l'écologiste Ruth Müri (46'661 voix) ont été nettement distancés. La participation a atteint 32,22%.

Coup de barre à droite au Parlement

Au Grand Conseil, les électrices et électeurs ont décidé de donner un coup de barre à droite. Déjà premier parti du canton, l'UDC a renforcé sa position. Avec quelque 34% des suffrages, le parti de droite conservatrice disposera de 48 des 140 sièges au Parlement cantonal (+5).

Derrière, le PS a réussi à conserver ses 23 sièges. Il est talonné par le PLR qui gagne un fauteuil (22) et Le Centre (18, =). Même s'ils ont perdu des plumes (11 sièges, -2), les Vert'libéraux dépassent leurs cousins écologistes de gauche. Les Vert-e-s sont en effet les grands perdants du scrutin et n'auront plus que 10 sièges contre 14 actuellement.

