Sous la menace d'un nouvel éboulement, Brienz (GR) devra encore évacuer ses habitants

Une forte menace plane à nouveau au-dessus de Brienz. Les autorités craignent qu'une avalanche de pierres et de roches dévalant à plus de 80 km/h s'abatte en direction du petit village grison.

Il est possible que les habitants doivent être évacués ces prochains jours. "Préparez-vous y dès maintenant", leur a lancé samedi soir Pascal Porchet, directeur de l'Office cantonal des Affaires militaires, lors d'une réunion d'urgence à Tiefencastel (GR).

Les habitants sont priés le cas échéant d'emmener "tout ce qui ne peut pas être remplacé avec de l'argent". L'évacuation pourrait durer plusieurs mois.

Jusqu'à 1,2 million de m3 de roches menacent de s'abattre sur le village. Cette masse instable dont le déplacement s'accélère fortement se révèle beaucoup plus humide que celle à l'origine de la dernière grande alerte de juin 2023. Cette fois, elle pourrait atteindre le village et non plus s'arrêter juste avant, comme il y a 18 mois.

"Nous avons vu que l'éboulement ne se calmait pas. Avec les masses d'eau que nous avons eues depuis le début de l'été et l'hiver dernier, ça n'a pas pu se calmer. Dans ces 3-4 dernières semaines, ça s'est fortement accéléré", explique le chef de la communication de Brienz Christian Gartmann dans le 12h30 de la RTS.

Les mesures du service d'alerte précoce ont montré que la partie supérieure de l'éboulis se déplaçait à un rythme parfois supérieur à 30 centimètres par jour depuis la deuxième moitié de septembre.

Glissement du plateau

A la mi-mars 2024, quelques milliers de mètres cubes de roche se sont à nouveau détachés au-dessus de la commune. Le village a été épargné.

Le plateau, une strate de terrain de 5 millions de m3 surplombant le village, glissant vers la vallée à un rythme de 4,3 mètres par an, de nouvelles fissures se sont formées. Des parties de la paroi se sont détachées.

En mai de cette année, de fortes précipitations ont provoqué une augmentation des chutes de blocs et de pierres provenant de ce glissement. Mais le village a été épargné.

ats/jfe