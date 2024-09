RSI supprime quinze postes dans le cadre de mesures d'économie

Après la RTS jeudi passé, la radio et télévision de la Suisse italienne (RSI) a annoncé mardi devoir supprimer 15 postes équivalents temps plein dans le cadre de mesures d'économie. La RSI doit économiser cinq millions de francs l'an prochain et plus de dix millions en 2026.

Parmi les 15 postes à plein temps biffés, dix devraient être compensés par des fluctuations naturelles et des départs anticipés à la retraite, a précisé la RSI dans un communiqué. En tout, un maximum de cinq personnes devraient être licenciées. Les coupes concernent tous les secteurs de la RSI, a encore indiqué l'entreprise rattachée au groupe audiovisuel public SSR. Les départements touchés seront "informés dès que possible", poursuit le communiqué. La part de la redevance perçue par la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) n'étant pas adaptée au renchérissement, le groupe avait indiqué devoir économiser un total de 50 millions de francs en 2025. Les coupes annoncées par la RSI s'inscrivent dans la droite ligne de cette cure de minceur imposée. Redéfinir le modèle d'affaires La RSI rentre dès maintenant dans une "phase de réduction et de redéfinition" pour au moins cinq ans, a déclaré le directeur de la RSI, Mario Timbal, cité dans le communiqué. Après les premières économies, c'est tout le modèle d'affaires qui devra être redéfini à partir de 2027, a-t-il dit. Cette redéfinition concernera l'ensemble du secteur des médias de service public. La Radio-Télévision Suisse (RTS) avait annoncé jeudi dernier devoir économiser 10 millions de francs en 2025 à cause de la hausse des prix et la baisse continue des recettes commerciales. L'entreprise envisage de biffer 55 postes équivalents temps plein, "en misant autant que possible sur les fluctuations naturelles", selon son directeur Pascal Crittin. Les licenciements devraient être inférieurs à 30. >> Lire aussi : La RTS supprimera une cinquantaine de postes en 2025 dans le cadre d’un nouveau plan d’économies ats/rad