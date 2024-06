Reprise des recherches des trois personnes disparues après le déluge dans les Grisons

Les opérations de recherche des trois personnes disparues après les intempéries dans le Mesolcina (Misox), dans les Grisons, ont repris dimanche matin. Chiens, drones et hélicoptères ont été mobilisés. Par ailleurs, Le niveau du lac de Constance a dépassé samedi le seuil du niveau de danger de crue 4 sur 5.

Les recherches des trois personnes disparues dans le Mesolcina (GR) - un couple et une femme âgée - ont été suspendues pendant la nuit avant de reprendre dimanche matin, a indiqué la police cantonale des Grisons dimanche matin. L'armée est venue en soutien avec des hélicoptères, indique le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) sur le réseau social X.

Vendredi soir, des pluies persistantes et de violents orages ont provoqué un glissement de terrain et de fortes inondations à Sorte, sur la commune de Lostallo, dans la partie italophone du canton des Grisons. Un cône de déjection a détruit trois maisons et enseveli quatre personnes, dont une a pu être sauvée.

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rendra dans la zone dimanche après-midi pour afficher le soutien de la Confédération aux habitants de cette vallée dévastée par les intempéries ainsi qu'aux services de secours. Il sera accompagné des autorités grisonnes et tessinoises.

Le trafic routier dévié, le rail renforcé?

Par ailleurs, l'autoroute A13 que la route cantonale qui traverse la Mesolcina resteront fermées dimanche. Le col du San Bernardino est lui aussi fermé. Pour traverser les Alpes, l'Office fédéral des routes (OFROU) recommande ainsi de passer par l'A2 et le tunnel du Gothard.

L'évaluation de la durée de la fermeture et des travaux de réparation de l'A13 dans la Mesolcina est en cours, a indiqué dimanche un porte-parole de l'OFROU. D'autres itinéraires alternatifs à l'A2 sont aussi à l'étude, en collaboration avec les autorités cantonales et communales. Certains villages restent inaccessibles par la route dimanche.

De leur côté, les CFF vont examiner ces prochains jours si la capacité ferroviaire doit être adaptée sur l'axe nord-sud en raison de ces événements, a indiqué un porte-parole, confirmant une information du Sonntagsblick. Si les vacanciers se rabattent sur le train, le trafic ferroviaire au Gothard pourrait devoir être renforcé pour les vacances d'été.

Danger de crue autour du lac de Constance

Le niveau du lac de Constance a dépassé samedi le seuil du niveau de danger de crue 4 sur 5. Ce niveau signifie "grand danger" en ce qui concerne les inondations. Aucune mesure spéciale supplémentaire n'est toutefois prévue à ce stade, car des systèmes de digues mobiles ont déjà été installés la semaine dernière.

Selon les données de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), le niveau d'eau a augmenté d'environ dix centimètres depuis minuit vendredi jusqu'à samedi 18h00. Le lac monte d'environ un centimètre toutes les deux heures et demie, a déclaré samedi un représentant de l'état-major de conduite régional de Kreuzlingen.

Danger de crue de niveau quatre sur cinq autour du lac de Constance

Sols déjà gorgés d'eau

La semaine dernière déjà, le niveau d'eau dans le lac de Suisse orientale a atteint le niveau de danger quatre. C'est pourquoi aucune mesure spéciale ne doit être prise actuellement, car les systèmes de digues mobiles de la semaine dernière n'ont pas été démontés.

Selon l'hydrologue de l'OFEV Michèle Oberhänsli, les sols sont fortement saturés en eau à de nombreux endroits en raison des conditions météorologiques et des précipitations de ces dernières semaines. En cas de nouvelles fortes précipitations, cela pourrait entraîner localement des glissements de terrain. Dans les prochains jours, la météo alternera entre pluie, soleil et phases nuageuses, a-t-elle souligné.

Valais et Grisons fortement touchés par les intempéries

La situation est un peu moins tendue (degré 2) pour le Rhin alpin, l'Inn, l'Aar, la Reuss, le Tessin ainsi que pour les lacs de Brienz, de Thoune, des Quatre Cantons, de Walenstadt et du Léman. Sur une grande partie du Tessin, les orages menacent avec un danger marqué possible (3).

Dans le sud des Grisons, trois personnes restaient portées disparues dimanche matin dans les éboulis dans le val Mesolcina. La police craint qu’elles ne soient ensevelies sous plusieurs mètres de rochers.

Par ailleurs, le col du Nufenen, entre le Valais et le Tessin, était coupé suite à un glissement de terrain. En Valais, malgré la décrue du Rhône et des cours d'eau latéraux, le niveau d'alarme et la situation particulière sont maintenus. Les intempéries ont provoqué de gros dégâts, entre inondations, laves torrentielles et de glissements de terrain. Une soixantaine de personnes restent déplacées de chez elles, mais aucun blessé n'est à déplorer.

ats/jop/dk