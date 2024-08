Réparée, la chaussée la plus endommagée de l'autoroute du San Bernardino rouvrira mardi

L'autoroute A13 sera entièrement rouverte à la circulation sur quatre voies entre Lostallo et Mesocco (GR) mardi matin, a indiqué vendredi l'OFROU. Les travaux de reconstruction entamés le 21 juin après les gros dégâts dus aux intempéries ont coûté au total 7 millions.

Le trafic reprendra donc sur deux voies par sens de circulation, précise l'Office fédéral des routes. Le tronçon endommagé avait été partiellement rouvert à la circulation le 5 juillet, mais sur une seule chaussée, avec une piste par direction.

Les travaux de reconstruction sont pratiquement achevés. Des interventions pour évacuer des matériaux et finaliser l'aménagement des lieux seront toutefois encore nécessaires, mais pourront être effectuées sans perturber le trafic, ajoute l'OFROU.

Chaussée emportée sur plus de 100 mètres

De fortes pluies et des orages violents avaient frappé le val Mesolcina le 21 juin dernier et causé de nombreux dégâts dans la région. La rivière qui longe l'A13 était sortie de son lit et avait emporté une portion de chaussée sur une distance de 100 à 200 mètres, nécessitant la fermeture complète pendant deux semaines du tronçon d'autoroute d'environ 10 km reliant Lostallo à Mesocco.

L'autoroute A13 entre Lostallo et Soazza peu après les intempéries. [Keystone - Samuel Golay]

Depuis la réouverture partielle de l'autoroute le 5 juillet, les travaux ont essentiellement consisté à enlever les éboulis et renforcer le terrain. Le talus autoroutier qui borde la rivière Moesa a par exemple été consolidé à l'aide de gros blocs de pierre et un mur de protection a également été érigé à cet endroit.

Afin de garantir un écoulement maximum de l'eau, les lits des deux cours d'eau du secteur ont été vidés, explique encore l'OFROU.

