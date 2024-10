Pour lutter contre le crack, Coire veut pouvoir fournir de la cocaïne aux personnes dépendantes

La distribution de cocaïne permettrait également de lutter contre le deal de rue, estiment les autorités de Coire. A Lausanne, on se montre plus prudent. Municipale chargée de la Cohésion sociale, Emilie Moeschler rappelle que le deal de rue est essentiellement alimenté par la cocaïne récréative, donc occasionnelle. Et dans ce domaine, il n'est pas question d'autoriser la prescription.

