Les recherches pour retrouver cinq personnes disparues se poursuivent au Tessin

La recherche de cinq personnes disparues dans le Val Maggia, dévasté par les intempéries, est rendue compliquée en raison du niveau élevé de la rivière. Seules des recherches à la surface de l'eau sont actuellement possibles, dit la police.

"Le débit des cours d'eau ne permet pas d'effectuer des contrôles plus approfondis", indique la police cantonale tessinoise mardi dans un communiqué. Les opérations se concentrent actuellement dans les régions de Peccia et Prato Sornico ainsi que sur le tronçon de rivière entre Pian di Peccia et Bignasco, poursuit-elle.

Une quinzaine de spécialistes sont engagées dans les recherches, dont des membres de la police cantonale (unité de recherche et d'investigation, équipe canine, unité lacustre et pilotes d'hélicoptères) ainsi que des sauveteurs du Club alpin suisse (CAS). Les chercheurs sont soutenus par des hélicoptères de l'armée et civils.

Réseau électrique en grande partie rétabli

Un soutien psychologique a également été mis en place. Onze psychologues et soignants du Care Team Ticino, assisté par le Peer Support de la police cantonale, ont été envoyés sur le terrain.

Quant au réseau électrique et de téléphonie mobile, détruit durant le week-end, il a été en grande partie rétabli dans la région, a indiqué plus tôt Renato Pizolli, porte-parole de l'état-major d'urgence du canton du Tessin. Seuls Mogno et Piano di Peccia ont encore des problèmes d'approvisionnement en électricité.

L'Organisation du tourisme du Lac Majeur et des vallées (OTLMV) a en parallèle fait preuve de solidarité en débloquant 50'000 francs. Cette somme sera affectée à la reconstruction des infrastructures d'intérêt touristique, une fois l'urgence passée, indique l'organisation dans un communiqué.

ats/ebz