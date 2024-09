Les députés bâlois plébiscitent le crédit de 34,96 millions pour l'Eurovision 2025

Le Grand Conseil de Bâle-Ville a plébiscité le crédit de 34,96 millions de francs en vue de l'organisation du Concours Eurovision dans la cité rhénane en mai 2025. Tous les partis représentés l'ont soutenu. Non représentée au parlement, l'UDF va lancer le référendum.

Les députés ont approuvé mercredi le crédit par 87 "oui" contre 4 "non" et 4 abstentions. Seuls quelques représentants de l'UDC et du groupe composé du Centre et du PEV l'ont rejeté.

Le montant brut investi par le canton s'élève en réalité à 37,5 millions de francs, mais les autorités y ont déduit les recettes attendues de 2,5 millions provenant des entrées au stade du Parc St-Jacques où se déroulera une projection publique.

Sécurité, infrastructures, transports...

Le crédit doit couvrir des frais d'infrastructure, de sécurité, de transports, d'hébergement, d'actions de bienvenue, pour les évènements cadres et pour les secours. Le plus grand concours musical au monde aura lieu à la halle St-Jacques.

Cet investissement sera rentable, a dit le président du gouvernement Conradin Cramer, car le grand évènement entraîne "une plus-value gigantesque". L'Eurovision Song Contest (ESC) constitue une chance d'atteindre des millions de personnes et de présenter la ville comme un lieu moderne d'organisation de grands évènements", a prédit le ministre libéral.

Optimisme face au référendum de l'UDF

Une éventuelle votation cantonale sur un référendum contre le crédit aurait lieu le 24 novembre. L'UDF, un petit parti évangéliste non représenté au Grand Conseil, a confirmé sur Facebook le lancement d'un référendum. Elle doit réunir au moins 2000 signatures valables en 42 jours.

Lors de la désignation de Bâle par la SSR comme ville hôte de l'ESC, Conradin Cramer s'est dit confiant que "l'enthousiasme des Bâlois pour l'Eurovision" se traduise dans les urnes. En cas de refus par les citoyens, la SSR serait amenée à trouver d'autres solutions. "Mais je ne pense vraiment pas que ce sera le cas", a déclaré le président du gouvernement, il y a deux semaines, à Telebasel.

ats/itg