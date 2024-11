Le village grison de Brienz est vide et interdit d'accès, et peut-être pour longtemps

Le village grison de Brienz a été complètement évacué, a indiqué la commune d'Albula dimanche. Les 91 habitants avaient jusqu'à 13h pour quitter les lieux menacés par une importante masse de roche. Et il est possible qu'ils ne reviennent pas avant longtemps.

Brienz se trouve désormais en zone rouge, c'est-à-dire que son accès est interdit jusqu'à nouvel avis. Les animaux domestiques et de ferme ont également été évacués. Et le retable de l'église, vieux de plus de 500 ans, a lui aussi été démonté et transporté. Il est désormais en sécurité dans son entrepôt provisoire.

Après l'ultimatum de 13h, des responsables des autorités communales, de l'office cantonal des affaires militaires et de la protection civile, de la police et des pompiers ont effectué une ronde de contrôle dans tout le village. Plus personne ne se trouvait sur place, a indiqué la commune. Aucun problème n'a été constaté durant cette opération.

Afin de faire respecter l'interdiction d'accès et de garantir la sécurité, le village sera désormais surveillé de manière électronique, a annoncé la commune. Cette dernière a toutefois précisé que l'endroit n'est pas intéressant pour les voleurs, les habitants ayant emporté tous leurs objets de valeur lors de leur évacuation.

Sous la menace d'un énorme éboulement, Brienz est désormais vide. [KEYSTONE - TIL BUERGY]

Des habitants relogés ailleurs?

Au-delà de cette nouvelle évacuation, c'est la question du retour des habitants qui revient sur la table, et plus sérieusement que la première fois, alors que le terrain bouge chaque jour et que plus d’un million de mètres cubes de gravats sont en mouvement sur la falaise voisine.

Une séance d'information pour la population est prévue mercredi prochain pour en savoir plus sur les projets de la commune. Parmi les options figure celle de reloger définitivement les habitants ailleurs, dans de nouveaux bâtiments à construire.

Pour l'heure, deux endroits semblent privilégiés pour accueillir les nouveaux logements envisagés: le village de Tiefencastel, à un peu moins de deux kilomètres à vol d'oiseau, et Alvaneu Dorf, à un peu plus de quatre kilomètres. Tous deux possèdent d'assez grandes zones planes et encore non construites dans leur périphérie

