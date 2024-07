Le Val Bavona est devenu une vallée fantôme après les intempéries au Tessin

Le Val Bavona, une vallée latérale du Val Maggia, a été particulièrement touché par les intempéries de samedi dernier. Sinistré, le village de Fontana n'est plus accessible en voiture, mais le 19h30 a pu se rendre sur place pour constater l'ampleur des dégâts.

Le Val Bavona, d'habitude si touristique, est aujourd'hui une vallée fantôme. Dans le village de Fontana, la lave torrentielle a tout pulvérisé sur son passage sur des centaines de mètres samedi. Dans ce hameau, trois touristes allemandes sont décédées, emportées par le glissement de terrain.

Maisons détruites et débris à Fontana, dans le Val Bavona, près de Cevio (TI), le 3 juillet 2024. [KEYSTONE - SAMUEL GOLAY]

Face à la destruction, les habitants de Fontana ont été contraints d’évacuer par hélicoptère. "On ne reconnaît plus le paysage. C'est comme d’être dans un nouvel endroit. Et maintenant, on doit avoir de la patience et s'entraider pour régler les problèmes et chercher encore quelques disparus", témoigne dans le 19h30 un paysan de la région.

Les communes tessinoises les plus touchées sont Bavona et Lavizzara, dans le Val Maggia. Les deux communes ont lancé une campagne pour la reconstruction, sous le nom de "Bavona e Lavizzara: Ricostruiamo insieme" (”Bavona et Lavizzara: reconstruisons ensemble"). Le but est de collecter des fonds et de coordonner la reconstruction. Les deux villages manquent en effet d'argent pour reconstruire les maisons et les bâtiments publics, ont souligné leurs représentants.

Dans le haut du Val Maggia, 110 maisons au total ont été endommagées par les intempéries. En outre, 10 véhicules ont été retrouvés dans l'eau, annonce l'état-major de crise tessinois. A Visletto, le pont pour vélo épargné par le désastre est renforcé pour permettre le passage de véhicules d'urgence.

Le nombre de personnes décédées dans le canton du Tessin en raison des intempéries s'élève désormais à cinq.

