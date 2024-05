Le sauvetage du bateau à vapeur coulé il y a 100 ans dans le lac de Constance a échoué

Le sauvetage du bateau à vapeur "Säntis" dans le lac de Constance a échoué, a annoncé dimanche le président de l'association Schiffsberge, Silvan Paganini. Il s'agit déjà de la deuxième tentative infructueuse de renflouer l'épave.

Un treuil à câble aurait dû faire descendre une plateforme de sauvetage jusqu'au bateau au fond du lac. Mais ses freins n'ont pas tenu, a expliqué le président de l'association à BlickTV. Des sacs remplis d'air auraient ensuite dû être fixés à la plateforme pour permettre au bateau de remonter ensuite de manière contrôlée.

L'immersion de la plateforme a bien fonctionné au début. Mais les images diffusées en direct ont montré que les câbles se sont ensuite déroulés rapidement et la plateforme a heurté l'épave de manière incontrôlée.

Silvan Paganini a exprimé sa tristesse pour l'échec du projet. Au fond du lac, la situation est difficile: les tuyaux sont déchirés, les poutres cassées et la plateforme de secours est inutilisable. Pour l'association fondée l'an dernier, c'est "une perte énorme". Il ne lui reste plus qu'à nettoyer ce "chaos", a déploré le responsable.

Problèmes techniques

Une première tentative de sauvetage avait échoué à la mi-avril en raison de problèmes techniques. Un câble s'était alors rompu. Des pièces techniques du robot de plongée avaient aussi dû être remplacées. L'office de l'environnement du canton de Thurgovie avait alors prolongé l'autorisation de renflouer l'épave.

Le navire avait été coulé en mai 1933, car il n'était plus en état de naviguer. Il se trouve au milieu du lac de Constance, entre Romanshorn et Langenargen (D). Une mise à la ferraille avait été écartée à l'époque car trop coûteuse. Le bateau de 49 mètres de long naviguait sur le lac depuis 1892 et pouvait transporter 400 passagers.

ats/lan