Le "rustico", ce mayen tessinois à usage touristique qui agace l'Etat fédéral

Au Tessin, les "rustici", antiques constructions rurales, symbolisent le paysage du canton. Sis en dehors de zones constructibles, elles sont parfois louées à des vacanciers. Pour une durée de location inférieure à 90 jours par an, les propriétaires n'ont pas besoin de permis de construire, selon le Canton. Pour l'administration fédérale, cette décision des autorités tessinoises est très problématique.

Si les "rustici" sont loués à des vacanciers en dehors d'une zone de construction, un permis de construire est requis en vertu de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. La raison? Les touristes créent ce qu’on appelle une intensification de l’utilisation. Autrement dit, ils créent davantage de trafic.

A la fin mars, les autorités tessinoises ont écrit aux communes pour préciser leur interprétation du droit fédéral. Les propriétaires de "rustici" sont autorisés à louer leur logis à des fins touristiques pour une durée maximale de 90 jours par année, sans demander un permis de construire, indiquent-elles.

Interrogé par SRF, Thomas Kappeler, chef de la section Droit de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), estime que cette décision est plus que délicate: ""Nous considérons cette manœuvre comme risquée. Car la location sur les plateformes habituelles entraîne une intensification de l'utilisation. Et cette intensification de l'utilisation recèle un potentiel de conflit".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

La Confédération met en garde contre des plaintes

Les voisins pourraient par exemple se plaindre du bruit. Même chose si l'eau venait à manquer dans une commune parce que le nombre de personnes qui prennent une douche grimpe soudainement. "Les éventuelles plaintes ont de bonnes chances d'aboutir devant le tribunal", déclare Thomas Kappeler. Il met donc en garde: les propriétaires de "rustici" tessinois devraient être conscients des conséquences possibles.

On ne sait pas exactement ce qui a poussé le canton du Tessin à prendre une telle décision. Les services compétents se renvoient mutuellement la "patata bollente", la patate chaude. Face aux questions, les autorités cantonales se sont contentées d'une brève prise de position écrite. "La location de courte durée à des fins touristiques est similaire, en termes d'intensité d'utilisation, à ce qu'en feraient les propriétaires", se justifient-elles.

Le succès du lobby des "rustici"

L'interprétation tessinoise du droit fédéral est bien accueillie par les propriétaires de "rustici". "Le canton du Tessin a apporté ici clarification et sécurité. De notre point de vue, c’est un succès", affirme Oliver Keller de Ticino Holiday, l'association qui défend les intérêts des propriétaires de maisons de vacances au Tessin.

Au Tessin, la joie suscitée par la commercialisation des "rustici" est plus grande que la peur d'éventuels litiges juridiques. Le lobby des propriétaires de "rustico" a réussi à imposer ses vues à Bellinzone, la capitale du Tessin. En opposition à la loi fédérale en vigueur.

Karoline Thürkauf et Marcel Niedermann, SRF

Adaptation française: Julien Furrer (RTS)