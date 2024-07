Le plus vieux zoo de Suisse, celui de Bâle, fête ses 150 ans grâce à ses généreux donateurs

Le zoo de Bâle fête ce mois son 150e anniversaire. Tout a en effet commencé le 3 juillet 1874 avec la présentation d'animaux provenant tout d'abord uniquement de Suisse. Le zoo est aujourd'hui une sorte de bouée de sauvetage pour des animaux menacés et il peut exister grâce à des donateurs généreux.

Dans le livre publié à l'occasion du jubilé, le directeur Olivier Pagan décrit le zoo de Bâle comme "une oasis au milieu de la ville". Il vante la valeur récréative du "Zolli", comme il est surnommé par les habitués, pour la population, en insistant sur les notions d'éducation, de recherche et de protection de la nature.

Malgré les problèmes liés à la détention d'animaux en captivité, le zoo peut compter sur un public fidèle. Chaque année, il attire environ 1,2 million de visiteuses et visiteurs, la deuxième affluence du pays en la matière derrière celle du zoo de Zurich. Et parmi eux figurent de nombreux Romands.

"Très intime, très sympa, des animaux incroyables. Les enfants sont contents et nous aussi du coup", a ainsi commenté un visiteur interrogé lundi dans le 19h30. "Le zoo de Bâle allie cette sympathie d'un jardin botanique à la découverte d'animaux", a confié un autre.

L'enclos des lions en 1955. [KEYSTONE - STR]

Amélioration des conditions de vie

Les conditions de vie des animaux dans le zoo se sont bien améliorées au cours des dernières décennies. Jusqu'à la fin des années 1990, les lions vivaient à l'étroit derrière des grillages. Aujourd'hui, ils disposent d'un vaste enclos et d'une tanière où ils peuvent se retirer loin du regard des visiteurs. Les éléphants et les grands singes sont aussi détenus dans des espaces plus spacieux.

En 1874, le plus vieux zoo du pays ne présentait pas encore d'espèces exotiques. On pouvait y voir des sangliers, des bouquetins, des cerfs et des oiseaux. L'entrée coûtait alors 50 centimes.

En 1959, la naissance du premier gorille dans un zoo européen avait aussi projeté le zoo de Bâle à la une des journaux. Goma est né dans la cage des singes et il a été élevé au biberon et langé par le directeur du zoo de l'époque. Goma est décédé en 2018 à 58 ans.

A gauche, Goma, le premier gorille né dans un zoo européen. [KEYSTONE - STR]

Un problème de place

Situé non loin de la gare, le zoo de Bâle est confronté à des problèmes de place. Il n'occupe actuellement qu'une surface de 110'000 mètres carrés, contre 270'000 mètres carrés pour le zoo de Zurich. Il présente tout de même environ 630 espèces, contre 375 pour le jardin zoologique zurichois.

Le zoo de Bâle dispose encore d'une petite réserve de terrain au sud, sur le territoire de Bâle-Campagne, et au nord-est, où se trouve le parking. A terme, le directeur du zoo et le président du conseil d'administration Martin Lenz comptent bien utiliser ces surfaces pour y construire des installations qui pourront accueillir des animaux exotiques.

>> Un reportage sur les flamants roses du zoo de Bâle en 1974 : Les flamands roses / Dimensions / 48 sec. / le 17 septembre 1974

boi avec ats