Le plus grand festival d’Europe consacré à la musique albanaise fera vibrer Zurich ce week-end

L'Alba, le plus grand festival d’Europe consacré à la musique albanaie, ouvre ses portes ce vendredi soir à Zurich et se tiendra jusqu'à dimanche. Le festival veut célébrer la culture albanaise au coeur de la plus grande ville de Suisse.

Le festival d'Alba à Zurich ambitionne d'attirer les curieux et les curieuses, mais aussi de réunir la communauté albanaise autour de stars venues du monde entier. Une idée qui plaît tout particulièrement à Përparim Avdili, albanais d'origine et président du PLR de la ville de Zurich.

"C'est important, quand on a des racines albanaises, de pouvoir participer à une telle fête. Que l'on puisse représenter cette culture, et puis partager et vivre cette joie", indique-t-il ce vendredi au micro de La Matinale.

Quelque 300'000 albanophones en Suisse

Environ 300'000 personnes parlent albanais en Suisse, selon les chiffres de la Confédération. Une grande partie d'entre elles viennent du Kosovo, parfois surnommé le 27e canton suisse.

Ce qui me plaît dans la musique albanaise, c'est la diversité. Et il y a aussi tous ces artistes aux origines albanaises qui ont beaucoup de succès au niveau international, comme Rita Ora ou Dua Lipa. Adem Morina, organisateur de l'événement

Pléthores de chanteurs et chanteuses de culture albanaise évoluent à travers le monde. Parmi celles et ceux qui seront présents ce week-end à Zurich, on peut citer notamment la chanteuse pop Enisa qui vient des Etats-Unis, le rappeur Dardan, les rockeurs de Elita 5. Un programme éclectique, à l'image de la scène culturelle albanaise, comme en témoigne Adem Morina, l'organisateur de l'événement.

"Ce qui me plaît dans la musique albanaise, c'est la diversité. Et il y a aussi tous ces artistes aux origines albanaises qui ont beaucoup de succès au niveau international, comme Rita Ora ou Dua Lipa. D'ailleurs, en Suisse, les études montrent qu'on écoute vraiment beaucoup de musique albanaise. Et on voudrait que les autres nationalités apprennent à connaître cette culture."

Au moment de sa création en 2019, ce festival qui met en avant les artistes d'origine albanaise était le premier événement du genre en Europe. Selon l'organisation, il attire désormais des adeptes du monde entier. Près de 30'000 personnes sont attendues ce week-end.

Camille Degott/fgn