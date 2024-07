Le chiffre d'affaires de la restauration est en chute libre au Tessin

Au Tessin, le secteur de la restauration est durement touché par les récentes intempéries, venues se greffer sur un printemps déjà très maussade. Pour de nombreux tenanciers, la crise est aussi violente que celle subie pendant le Covid.

La saison printemps-été 2024 prend des allures de cauchemar pour les tenanciers de restaurants tessinois, avec une baisse de 20% de clientèle depuis le début de l'année pour les plus chanceux et jusqu’à 50% pour les établissements les plus gravement touchés.

La restauration est à genoux, affirme GastroTicino. La situation est comparable à la crise sanitaire, les aides financières publiques en moins. Selon l’antenne tessinoise de la fédération de l'hôtellerie et de la restauration, c’est le milieu de gamme qui souffre le plus. Elle prévient que des établissements pourraient fermer dès l’an prochain.

Lutter contre le "no show"

A la météo maussade et aux récentes intempéries viennent s’ajouter une longue liste de problèmes, qui vont de l’inflation au franc fort, en passant par la hausse des prix de l'énergie. La faîtière planche sur une série de solutions pour alléger le fardeau et les pertes des restaurateurs.

Hormis des mesures d’économies, il est aussi question d’introduire une sorte d’amende pour lutter contre le "no show", terme utilisé pour désigner les clients qui n'honorent pas leur réservation.

Nicole della Pietra/asch