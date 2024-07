Le casino de Zurich victime d’une arnaque quasi hollywoodienne

Une bande de joueurs chinois a réussi à dérober plus de 100'000 francs au casino de Zurich avant d’être finalement arrêtée. Rocambolesque, cette affaire dévoilée par la NZZ a eu lieu ce printemps. C'est l'une des plus grosses arnaques dont a été victime un casino suisse.

Ce printemps, onze Chinois ont débarqué à Zurich avec l’intention d’arnaquer le casino. Pour remporter la mise à une table de "punto banco", un jeu de cartes inspiré du baccara, ils ont décidé de forcer la chance.

"Le premier jour, ils se sont contentés d’observer les processus du casino. Ils ont un peu flairé l’ambiance et joué normalement", a expliqué samedi dans le 19h30 de la RTS le directeur du casino de Zurich Marcus Jost.

Démasqués le troisième jour

C’est alors que les Chinois passent à l’action. Au début d’une partie, en coupant les cartes, l'un des joueurs profite de l'occasion pour éventer discrètement le paquet. Son téléphone portable enregistre tout, sans que le croupier remarque quoi que ce soit.

A l’abri des regards, pendant que ses complices continuent à jouer, le tricheur visionne sa vidéo, mémorise l’ordre des cartes et retourne à la table pour miser. Et bingo, l'astuce fonctionne. Les Chinois empochent au total 130’000 francs.

Mais le casino ne tarde pas à flairer le coup. Le lendemain, alors que les malfrats tentent de décrocher le jackpot en s’asseyant pour la troisième fois à la table de jeu, la police intervient et les arrête.

Des tutos sur internet pour arnaquer les casinos

Dans l’univers du jeu, l’arnaque de la carte coupée est une technique connue depuis des années. Il existe même des tutoriels sur Internet qui démontrent sa facilité déconcertante. Cependant, pour réussir une telle arnaque, il faut faire preuve d’un sang-froid exceptionnel. "Vous devez vous concerter entre vous, avoir un plan et tout doit fonctionner", analyse Marcus Jost.

Au cours des dernières années, cette arnaque a déjà fait perdre des millions aux casinos à travers le monde. Et pourtant: selon Willy Allison, directeur de World Game Protection et expert en protection des casinos basé à Las Vegas, les auteurs ne sont pas nécessairement des professionnels.

Ces douze derniers mois, cette escroquerie, qui a été réinventée, refait surface. "En ce moment, c’est certainement l'une des arnaques les plus en vogue dans l’industrie des casinos“, souligne-t-il.

La Suisse victime en principe de fraudes mineures

En Suisse, les casinos sont généralement victimes de fraudes mineures, comme les tours de cartes, les activités suspectes sur les machines à sous ou les tentatives de vol de jetons. Les grandes tricheries, comme celle observée à Zurich, sont exceptionnelles, car les casinos sont bien armés, selon la commission fédérale des maisons de jeu.

A Zurich, suite à cette arnaque de grande ampleur, le casino a pris des mesures en installant un mélangeur automatique de cartes. Quant aux onze complices, plusieurs ont déjà été condamnés et le cerveau de l’opération devrait encore passer en jugement.

Sujet TV: Julien Guillaume

Adaptation web: Miroslav Mares