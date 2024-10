La Radio Télévision Romanche contrainte d'économiser 600'000 francs

Comme la RTS, SRF et RSI, la Radio Télévision Romanche (RTR) doit économiser. Un programme permettant d'économiser 600'000 francs d'ici 2026 a été élaboré. Il touche "différents secteurs de l'entreprise et entraîne une réduction du personnel". Environ quatre postes ne seront pas repourvus en 2025.

La RTR est "consciente de l'importance de ce programme pour la population romanche et pour la préservation de la langue". Toutefois, "ces économies sont inévitables", à cause principalement de la diminution des recettes, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué. Le budget de la RTR se monte à 24,9 millions de francs en 2024 et 24,6 millions en 2025.

Les mesures prévues comprennent des adaptations de l'organisation, des économies dans l'infrastructure et des réductions dans le budget marketing, dans les domaines de support et dans la technique. L'offre s'en trouvera affectée. Elle sera "fortement réduite", notamment les programmes pour les enfants, précise la RTR.

Le programme radio adapté

Le programme radio sera également adapté. L'émission d'information estivale "sil punct" sera supprimée. Les prévisions météorologiques dans l'émission d'information "Lelesguard" passeront aussi à la trappe. Environ quatre postes ne seront pas repourvus en 2025, ce qui correspond à une réduction de personnel d'environ 4% sur l'ensemble de l'entreprise.

"Ces mesures sont une étape nécessaire pour assurer la stabilité financière de la RTR à long terme et continuer à garantir une couverture médiatique et une diversité des programmes de haute qualité", a déclaré Nicolas Pernet, directeur de la RTR, cité dans le communiqué.

Economies à la RTS, à la RSI et à SRF

Les autres chaînes de la SSR ont déjà annoncé des mesures d'économies. En Suisse romande, la RTS (Radio Télévision Suisse) devra économiser 10 millions en 2025 et elle envisage la suppression de 55 postes équivalents temps plein. La radio-télévision de la Suisse italienne (RSI) doit économiser cinq millions en 2025 et plus de dix millions en 2026. Elle va supprimer 15 postes équivalents temps plein.

La radio-télévision alémanique va aussi devoir procéder à des économies à partir de 2025. Ces prochains mois, 75 postes équivalents plein-temps, dont 34 dans la production, seront supprimés. D'autres mesures en matière d'offre et d'organisation seront prises d'ici 2027.

