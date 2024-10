La fibre optique pourrait aussi servir à surveiller les dangers naturels

Une utilisation à grande échelle n'est toutefois pas pour tout de suite. Les modèles de calcul permettant de filtrer les signaux souhaités parmi les bruits parasites n'en sont qu'au stade de la recherche. De plus, les mesures accumulent d'énormes quantités de données.

Enfin et surtout, à plus de 100'000 francs, les interrogateurs sont encore très chers.

La méthode peut en principe surveiller les éboulements, les avalanches, les tremblements de terre et les laves torrentielles et les localiser avec précision et à grande échelle.