La conseillère d'Etat vert'libérale Esther Keller sur le ballant à Bâle-Ville

Six des sept conseillers d'Etat sortants de Bâle-Ville devraient être réélus dimanche, d'après les résultats intermédiaires de la Chancellerie cantonale. La course électorale est par contre serrée pour la candidate vert'libérale Esther Keller.

Après dépouillement des votes par correspondance, six membres du gouvernement actuel (3 PS, 2 PLR et 1 Centre) obtiennent la majorité absolue et devraient donc être réélus pour une législature. La socialiste Tanja Soland se place en tête avec 32'424 voix, devant son collègue de parti Kaspar Sutter (27'813 voix) et le PLR Conradin Cramer (26'987).

Avec 20'663 voix, la conseillère d'Etat sortante vert'libérale Esther Keller n'aurait, elle, pas réussi à atteindre la majorité absolue située à 22'118 voix. Tout comme les cinq candidats qui se présentaient pour tenter d'entrer au gouvernement.

Au Grand Conseil bâlois, le PS resterait le parti le plus fort avec 30 sièges sur les 100 que compte le législatif. La représentation des Vert-e-s et de BastA! se maintiendrait. En revanche, les Vert'libéraux perdraient deux sièges.

Les résultats définitifs sont attendus vers 21h dimanche soir.

ats/fgn