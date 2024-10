La conseillère d'Etat vert'libérale Esther Keller contrainte à un second tour à Bâle-Ville

Six des sept conseillers d'Etat sortants de Bâle-Ville ont été réélus dimanche, selon les résultats définitifs publiés dimanche soir par la chancellerie cantonale. La candidate vert'libérale Esther Keller devra, elle, passer par un second tour.

Six membres du gouvernement actuel (3 PS, 2 libéraux et 1 Centre) ont obtenu la majorité absolue et sont donc réélus pour une législature. La socialiste Tanja Soland a terminé en tête avec 34'165 voix, devant son collègue de parti Kaspar Sutter (29'395 voix) et le libéral Conradin Cramer (28'032). Ce dernier est réélu à la présidence du canton.

Mustafa Atici (PS), Lukas Engelberger (Centre) et Stephanie Eyman (libérale) ont aussi été dépassé la majorité absolue, située à 23'189 voix. Un seuil que n'a pas atteint la conseillère d'Etat sortante vert'libérale Esther Keller (21'863 voix), tout comme les cinq candidats qui se présentaient pour tenter d'entrer au gouvernement.

Le PS reste largement devant au Parlement

Au Parlement, le PS reste le parti le plus fort. Il gagne même un siège supplémentaire et obtient 31 mandats sur les 100 que compte le législatif.

L'UDC progresse également et atteint 12 sièges (+1), soit autant que les Vert-e-s, stables, et les libéraux, qui perdent deux mandats. Les Vert'libéraux perdent également un siège au profit du Parti évangélique.

ats/fgn/vic