La compagnie EasyJet renforce petit à petit sa présence à Zurich

La compagnie aérienne EasyJet étoffera dès l'an prochain son offre estivale à partir de Zurich. Pour l'heure, elle exclut d'y baser des avions, le transporteur à bas coûts préférant concentrer ses efforts sur les aéroports de Genève et de Bâle-Mulhouse, où il jouit d'un positionnement dominant.

"C'est le développement de bases EasyJet sur les lieux de villégiature [desservis depuis Zurich] qui nous permet d'offrir ces nouvelles destinations au point de réseau important qu'a toujours représenté Zurich," a expliqué mercredi le directeur général pour la Suisse Thomas Haagensen.

La compagnie orange ajoutera un vol quotidien vers Palma de Majorque, ainsi que des liaisons pluri-hebdomadaires vers Malaga, Faro, Olbia et, plus au nord, Edimbourg. Ces ajouts viendront complémenter une offre de loisirs jusqu'ici concentrée sur Alicante, Lisbonne ou Naples et sinon plutôt orientée affaires, avec des destinations comme Berlin et, surtout, une bonne partie des nombreux aéroports londoniens.

Croissance de 11% sur l'exercice 2023/24

La nouvelle offre repose en outre sur l'essor des offres vols+logement de son programme Holidays, EasyJet disposant dans chacune des destinations concernées d'au moins un partenaire hôtelier. L'extension des liaisons vers Zurich ne devrait en outre avoir aucun impact sur l'évolution des bases genevoise et rhénane d'EasyJet Suisse.

Les capacités en matière de fenêtres de décollage et atterrissage commencent à être limitées à Genève, mais il reste encore des disponibilités à Bâle-Mulhouse Thomas Haagensen, directeur général d'EasyJet pour la Suisse

"Après avoir ajouté trois nouveaux appareils l'an dernier pour parvenir à un total de 28, nous prévoyons de stabiliser notre flotte helvétique. Les capacités en matière de fenêtres de décollage et atterrissage commencent à être limitées à Genève, mais il reste encore des disponibilités à Bâle-Mulhouse", a indiqué Thomas Haagensen.

EasyJet Switzerland a affiché sur l'exercice 2023/24, clos fin septembre, une croissance de 11% du chiffre d'affaires à 877 millions de livres (980 millions de francs). Le groupe dans son ensemble a enregistré une poussée de croissance de 14% à 9,3 milliards de livres, soignant au passage sa rentabilité.

"Les voyages restent une priorité budgétaires"

Invité mercredi dans l'émission Forum de la RTS, Thomas Haagensen attribue les excellents résultats de la compagnie low-cost à une demande de voyages qui demeure stable et prometteuse.

"Les enquêtes d'opinion montrent que les voyages, en particulier pour les vacances, restent une priorité budgétaire pour les consommateurs. La demande est donc bien présente. Par ailleurs, EasyJet s’efforce de proposer des destinations en phase avec les attentes des voyageurs. En combinant cela avec le contrôle des coûts, qui reste toujours au cœur de nos priorités, cela nous permet de délivrer un bénéfice record", explique-t-il.

La Suisse demeure le troisième marché national d'Easyjet, qui y fête ses 25 ans de présence cette année.

ats/hkr