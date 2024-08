L'agression d'un jeune homme juif à Davos interroge la cité grisonne

Vendredi soir à Davos, un jeune homme juif orthodoxe a été frappé dans la rue. Une plainte a été déposée auprès de la police grisonne. Cet incident fait écho à l'interdiction controversée de louer des luges à des clients juifs orthodoxes par un hôtel de la région cet hiver.

Eli, âgé de 19 ans et résidant à Londres, profitait de ses vacances à Davos lorsqu'il a été agressé lors d'une promenade nocturne dans le centre du village. "Après cinq minutes, j'ai soudainement vu des personnes juste en face de mon visage: un devant moi, l'autre à côté de moi", témoigne-t-il lundi à SRF. Tout d'un coup, sans avertissement, ils ont commencé à me frapper. Je les ai repoussés et j'ai commencé à courir dans la rue. J'ai appelé à l'aide, parce qu'ils me cognaient durant tout ce temps. Ils ont commencé à hurler 'Free Palestine' (Palestine libre, ndlr). Et ils me crachaient dessus."

Et de poursuivre: "Par chance, je n'ai pas été blessé, mais marcher dans la rue, spécialement la nuit, est devenu très traumatisant pour moi. C'est très choquant que de telles choses puissent se passer à Davos."

En mars dernier à Zurich, un jeune juif avait été poignardé par un musulman radicalisé.

Interrogé par SRF, le secrétaire général de la Fédération suisse des communautés israélites Jonathan Kreutner exprime sa surprise face à cet acte antisémite: "J'étais perplexe au début. On ne voit pas ça tous les jours en Suisse. C'est relativement rare. Et une telle voie de fait à Davos, je n'ai jamais entendu ça ces derniers temps."

La police, tout en confirmant l'attaque, reste discrète sur les détails de l'enquête.

Des mesures déjà prises

Davos a été récemment le théâtre de tensions entre des habitants et les touristes juifs orthodoxes, nombreux dans la station grisonne. En février, un restaurant de montagne avait refusé de louer des luges à des clients juifs orthodoxes, suscitant une indignation mondiale.

En réponse, une task force a été créée en juillet pour promouvoir la compréhension entre la population de Davos et ses visiteurs de confession juive. Des mesures incluent le renforcement de la présence d'une équipe sur le terrain jouant un rôle de médiation entre les différentes communautés.

Le président de la commune a condamné l'agression de vendredi par une déclaration écrite: "Depuis bientôt 150 ans, des personnes d'origines diverses se rencontrent à Davos. Des origines culturelles et religieuses très différentes. Ceux qui insultent ou même attaquent d'autres personnes en raison de leur origine ou de leur religion n'ont pas leur place à Davos."

De son côté, Eli quittera Davos dans quelques jours et partira étudier en Israël.

Sujet radio et TV: Stéphane Deleury et Cecilia Mendoza avec SRF