L'A13 complètement rouverte après la fin des travaux suite aux crues dans le val Mesolcina

L'autoroute A13 est à nouveau entièrement rouverte au trafic depuis mardi matin, deux mois et demi après les intempéries dans le val Mesolcina (GR). Les coûts de reconstruction du tronçon détruit entre Mesocco et Lostallo ont atteint 7 millions de francs.

Le chef de projet de l'Office fédéral des routes (OFROU), qui a supervisé les travaux, a surveillé la réouverture de la deuxième portion de chaussée, emportée, le 21 juin dernier, par la rivière Moesa en crue, indique l'OFROU. Le trafic sur l'ensemble du tronçon se déroule désormais à nouveau sur quatre pistes limitées à 120 km/h.

Faille de 120 mètres

Suite aux intempéries, l'A13 avait été fermée durant deux semaines entre Mesocco et Lostallo, le temps de remettre en état la portion de chaussée la moins dévastée. Depuis le 5 juillet, le trafic avait repris en mode bi-directionnel et à une vitesse limitée à 80 km/h. Au cours des travaux, il a fallu notamment extraire de la Moesa les gravats qui s'y étaient accumulés et reconstruire le talus autoroutier tout en le renforçant, avant d'y réaménager la chaussée.

Suite aux intempéries, une faille d'une longueur de 120 mètres était apparue près de la jonction autoroutière de Mesocco sud, dans le sol qui longe la chaussée. Elle n'a toutefois entraîné aucun mouvement supplémentaire du terrain, indique l'OFROU.

Rien ne devrait donc plus perturber le trafic à l'avenir, même si des travaux de remise en état se poursuivent à proximité du tracé. La réouverture complète de l'A13 avait été annoncée vendredi dernier.

ats/juma