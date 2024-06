Identification en cours après la découverte d'un corps dans le val Mesolcina

Le corps d'une femme a été retrouvé jeudi dans la rivière Moesa, dans le canton des Grisons. Des investigations sont en cours pour déterminer s'il s'agit d'une des personnes portées disparues depuis les intempéries de vendredi dans le val Mesolcina, qui ont aussi provoqué de lourds dommages matériels.

Le corps a été retrouvé jeudi vers 10h25 dans la rivière près de Grono lors d'une opération de recherche menée par les polices alpines des cantons du Tessin et des Grisons, les pompiers et des plongeurs de la police tessinoise, a indiqué la police cantonale des Grisons. Le Ministère public des Grisons a ouvert une enquête pour déterminer l'identité de la femme décédée.

Les intempéries ont fait un mort confirmé dans la vallée. Deux personnes sont toujours formellement portées disparues, mais les recherches ont été interrompues. Les villages de Sorte, lieu de leur disparition, et de Grono, vers lequel a peut-être été retrouvée l'une d'elles, sont distants d'environ six kilomètres.

Dégâts pour près de 40 millions de francs

Par ailleurs, les violents orages ont causé des dommages estimés à 38 millions de francs, ont indiqué jeudi les autorités de la commune de Lostallo.

Les intempéries ont provoqué d'importants dégâts dans la vallée grisonne, en particulier dans le village de Sorte. [KEYSTONE - ALESSANDRO CRINARI]

C'est une tragédie, ont indiqué les autorités communales. Cinq bâtiments, dont trois maisons d'habitation, ont été entièrement détruits. Environ 130 autres dommages aux bâtiments ont été signalés et sont actuellement traités par l'assurance immobilière des Grisons.

Une conduite d'eau potable a aussi été détruite sur une longueur de plus de 600 mètres, et 400 mètres des berges de la rivière Moesa ont été érodées. Au total, 100 hectares de terrain ont été touchés par les inondations. Huit kilomètres de routes ont été inondées et près d'un tiers du réseau des chemins est endommagé.

Appel aux dons

Environ 290'000 mètres cubes de matériaux alluvionnaires et de boue doivent être déblayés. La route cantonale est à nouveau ouverte, mais uniquement pour le trafic local. Toute personne voulant emprunter la route doit demander une autorisation.

Divers dommages sont indemnisés par des assurances ou couverts par des contributions cantonales et fédérales. Toutefois, les coûts résiduels pour la commune de 897 habitants restent élevés. C'est pourquoi les autorités communales ont lancé un appel aux dons.

ats/ami