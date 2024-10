Gros éboulement au-dessus de la merveille géologique du "Martinsloch" à Glaris 

A cheval entre les cantons de Glaris et des Grisons, la curiosité géologique du "Martinsloch", classée au patrimoine naturel de l'UNESCO, a été récemment menacée par un important éboulement. Début octobre, une partie de la montagne s'est détachée, transformant le paysage sans que les habitants s'en aperçoivent au départ.

Le Martinsloch, véritable "fenêtre" dans la roche, permet à la lumière du soleil d'illuminer, à intervalles réguliers, l'église du village d'Elm.

Cette attraction attire des curieux du monde entier, mais le 3 octobre dernier, un événement a failli changer le cours des choses. A 09h46, plus de 10'000 m3 de roches se sont détachés de la crête du "Gross Tschingelhorn", une information confirmée mercredi par le Service sismologique suisse.

Les premières réactions des habitants ont été tardives. Hans Rhyner, un résident d'Elm, a remarqué que la montagne avait changé d'apparence. "J'ai regardé vers le Tschingelhorn et j'ai remarqué que ça avait une toute autre allure", explique-t-il, mercredi dans le 19h30 de la RTS. Anni Marti, également habitante d'Elm, évoque une expérience similaire: "Quelqu'un m'a dit: 'Tu as aussi vu?' Et j'ai commencé à regarder vers le haut. 'Ah oui, ça a l'air différent'."

La crête du "Martinsloch" dans le canton de Glaris s'est effondrée le 3 octobre dernier. [RTS]

"Cause difficile à déterminer"

Les sommets de cette région classée au patrimoine mondial de l'UNESCO sont connus pour leur instabilité. Actuellement, des géologues, comme Thomas Buckingham, tentent de comprendre pourquoi cette masse rocheuse s'est détachée. Selon lui, "la cause est difficile à déterminer. Il n'y en a pas une en particulier. Là-haut, il y a beaucoup de roches verrucano, qui sont très instables, ayant été brisées durant la formation des Alpes".

Cet éboulement a soulevé des inquiétudes parmi les acteurs du tourisme. Jasmin Schläpfer, responsable de la région d'Elm, a exprimé son soulagement face à la survie du "Martinsloch": "De manière générale, la nature se transforme, ça fait partie du jeu. Mais là, c'est vraiment particulier ce qui s'est passé."

Bien que le "Martinsloch" ait survécu cette fois-ci, il reste vulnérable.

Julien Guillaume/vajo