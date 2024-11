Et si le village grison de Brienz était définitivement abandonné?

Menacé de manière récurrente par les éboulements, le village de Brienz, dans les Grisons, pourrait être abandonné et les habitants relogés dans de nouveaux quartiers construits ailleurs, selon une information du Blick parue samedi. Une possibilité confirmée à la RTS par le chef de la communication de Brienz.

Alors que les quelque 80 habitantes et habitants du petit village grison de Brienz/Brinzauls ont jusqu'à dimanche midi pour quitter leur logement, pour la deuxième fois en une année et demie en raison du danger provoqué par la falaise voisine, la question de leur retour se pose à nouveau, et plus sérieusement que la première fois.

Une séance d'information pour la population est prévue mercredi prochain pour en savoir plus sur les projets de la commune. Parmi les options: reloger définitivement les habitants ailleurs, dans de nouveaux logements à construire. Evoquée samedi par le Blick, cette option a été confirmée par le chef de communication de Brienz Christian Gartmann.

"La reconstruction d'une partie ou de tout Brienz est d'actualité depuis 2020, avec des clarifications intensives. Nous sommes désormais en mesure de présenter des lieux concrets de reconstruction partielle", a-t-il indiqué dans le 12h30 de la RTS.

Dans la même commune

Pour l'heure, deux endroits semblent privilégiés pour accueillir les nouveaux logements envisagés: le village de Tiefencastel, à un peu moins de deux kilomètres à vol d'oiseau, et Alvaneu Dorf, à un peu plus de quatre kilomètres. Tous deux possèdent d'assez grandes zones planes et encore non construites dans leur périphérie: Cumpogna à Tiefencastel et Federna à Alvaneu Dorf [lire aussi l'encadré].



Dans cette option, les habitants de Brienz ne changeraient pas de commune, puisque tous ces villages ont fusionné, avec d'autres, en 2015 pour former la nouvelle commune d'Albula. Elle rassemble plus de 1300 habitants.

Frustrés de ne pas pouvoir décider eux-mêmes

Principale concernée, la population de Brienz soutient-elle un tel déménagement? Christian Gartmann avoue ne pouvoir faire que des supputations. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que l'état d'esprit des habitants a changé. "On remarque que les gens sont beaucoup plus sensibles, davantage blessés. Ils se sentent comme pris en otage parce qu'ils ne peuvent pas décider eux-mêmes s'ils veulent habiter à Brienz ou pas", constate-t-il. Les réactions et le ressenti par rapport au danger sont en outre très individuels.

Cette délocalisation pourrait devenir une réalité même si Brienz n'est pas totalement enseveli, car les dégâts incessants causés par les mouvements du terrain sur les routes, canalisations, bâtiments et autres aménagements risquent de devenir ingérables pour la commune.

Dans le meilleur des cas, le site choisi pourrait être prêt pour des constructions dans une année et demie au plus tôt.

Sujet radio: Sandra Zimmerli

Adaptation web: Vincent Cherpillod