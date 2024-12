Des centaines de personnes manifestent pour conserver les emplois de Swiss Steel à Emmenbrücke

Plusieurs centaines d'employés de Steeltec, filiale de Swiss Steel, ont manifesté samedi à Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, pour que l'entreprise renonce aux licenciements. Ils souhaitent également qu'elle attende les décisions politiques du Parlement.

A la place des pertes d'emplois, les salariés demandent, dans un appel public signé par 3200 personnes, du travail à temps réduit pour que les connaissances techniques et les capacités de production ne se perdent pas.

Plus de 300 individus, selon les organisateurs, employés et leurs soutiens, se sont retrouvées vers 13h00 à la gare d'Emmenbrücke (LU) et ont marché en direction de l'aciérie.

Suppression de 130 postes

La suppression de 130 postes annoncée par Steeltec, filiale de Swiss Steel, fait réagir les salariés et salariées, et jusque dans la population de la région, écrit dans un communiqué le syndicat Unia, parmi les organisateurs de la manifestation. Ce sont surtout les emplois dans la production et les domaines administratifs qui sont concernés, avait annoncé Swiss Steel mi-novembre.

D'autres associations de travailleurs et la Grève du climat Suisse ont pris part à la manifestation. Dans un communiqué, cette dernière explique sa présence solidaire en raison, notamment, du fait que l'acier est un matériau de construction essentiel pour la transformation écologique de l’économie.

Inscription dans l'agenda politique

L'intervention des travailleurs de l'aciérie de Gerlafingen (SO), qui ont exprimé leur solidarité avec leurs collègues d'Emmenbrücke, a été particulièrement applaudie lors de la manifestation, note Unia.

Grâce aux mobilisations des mois derniers, ils ont réussi à faire inscrire d'urgence le sauvetage de l'industrie sidérurgique suisse à l'agenda politique national, Stahl Gerlafingen annonçant renoncer pour l'instant à tout licenciement, ajoute-t-il.

Avant la fin de la session d'hiver, le Parlement fédéral se penchera sur plusieurs motions à ce sujet. Dans le cadre de la procédure de consultation en cours, la commission du personnel, les syndicats et les associations d'employés indiquent qu'ils soumettront des propositions solides afin de préserver les postes.

mera avec ats