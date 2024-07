Des bénévoles sont à l’œuvre pour panser les plaies de Lostallo après le glissement de terrain

Quelque 200 bénévoles ont retroussé leurs manches samedi à Lostallo (GR) pour une journée de solidarité consacrée à des travaux de déblaiement après les violentes intempéries du 21 juin dans le Val Mesolcina. Les attentes ont été dépassées.

Ces hommes et ces femmes venus de la région, mais aussi d'Italie, ont nettoyé des gravats et des débris de bois qui jonchaient toujours les champs de la zone touchée, sur 13 "chantiers" différents.

La commune de Lostallo les a récompensés en organisant un grand repas commun. "Nous remercions vraiment de tout cœur ceux qui sont venus aujourd'hui. Nous sommes plus de 190 personnes. Le travail est assez physique. Sans cette aide bénévole, ce serait difficile, et sans les machines généreusement mises à disposition par les paysans, cela serait tout simplement impossible”, a déclaré le porte-parole de la coordination régionale Philippe Sundermann samedi dans le 19h30 de la RTS.

Témoignages de bénévoles

"Aujourd'hui, nous nettoyons le terrain, débarrassant les plus gros morceaux de bois et de pierres. Ensuite, nous ratisserons et terminerons le travail à la main", explique l'un des bénévoles.

Un autre, originaire de Sardaigne mais né à Zurich, exprime sa gratitude envers la Suisse, un pays qui a joué un rôle crucial dans sa vie et celle de sa famille. "Je dois tout à la Suisse, et c’est aussi grâce à elle que mes parents ont reçu l’aide dont ils avaient besoin", dit-il avec conviction. "C’est pourquoi, dès que j’ai l’occasion d’aider, je suis toujours disponible".

Des bénévoles à l'œuvre à Lostallo après la tempête et les inondations dévastatrices [KEYSTONE - SAMUEL GOLAY]

Route cantonale toujours coupée

La route cantonale qui mène à Lostallo demeure coupée. La lave torrentielle qui a charrié 50'000 mètres cubes de débris rocheux et qui a submergé l'autoroute sur 200 mètres a totalement détruit la chaussée de la route cantonale.

"L’éboulement a affecté une étendue de six kilomètres de part et d’autre de la vallée. Cela pose de nombreux problèmes. Nous avons réussi à sécuriser la zone, mais pour la suite des travaux, cela ne se comptera pas en mois, mais en années", explique Nicola Giudicetti, syndic de Lostallo.

Le déchaînement de la nature va donc marquer encore longtemps le paysage de la vallée. La population sera tenue informée lundi soir des travaux de remise en état importants encore à effectuer.

Sujet TV de la RSI, adapté par Jost von Reding

Version web: Miroslav Mares