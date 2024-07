Des activistes du climat ont bloqué des routes proches des aéroports de Genève et Zurich

Plusieurs actions de protestation pour la défense du climat ont lieu mercredi en Suisse et dans le reste de l'Europe. A Genève, six activistes du mouvement "Act Now" ont bloqué peu avant 10h00 et pendant quinze minutes une route située au bout du tarmac de l'aéroport. A Zurich, trois activistes ont également bloqué une route d'accès à l'aéroport.

"Le pétrole tue" et "Drop fossil subsidies", pouvait-on lire sur les banderoles tenues par quatre activistes assis au milieu de la chaussée. De part et d'autre, des activistes expliquaient aux automobilistes que la police était au courant et qu'elle allait arriver, mais ceux qui étaient pressés ont fait demi-tour sur la route. Seuls les cyclistes pouvaient continuer leur chemin. A l'arrivée des agents, dix minutes après le début de l'action, les militants du climat ont jeté des avions en papier coloré. Sur injonction de la police, ils ont libéré la route à 10h14. Pendant ce temps, des avions remplis de voyageurs décollaient au-dessus de leurs têtes. Des actions similaires ont eu lieu au même moment à Zurich et ailleurs en Europe. Action aussi à Zurich Les militants présents près de l'aéroport de Zurich-Kloten étaient des membres des organisations Extinction Rebellion et "Act Now! Ils protestaient "contre un gouvernement qui reste inactif face à la crise climatique qui s'aggrave", selon eux. Ils ont bloqué le trafic en s'asseyant sur la route, munis de banderoles. L'un d'entre eux s'est collé une main sur la chaussée. La police a mis fin à leur action au bout d'une dizaine de minutes. Elle les a dénoncés à la justice et les a dispersés. ats/lan