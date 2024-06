Déplacement spectaculaire d'un pont sur la ligne CFF Delémont-Bâle

L’ancien pont de la Birse, à Münchenstein dans le canton de Bâle-Campagne, a été déplacé dans la nuit de mardi à mercredi par une grue. La manœuvre, délicate, a été maîtrisée sans accroc.

Le pont en acier, plus que centenaire et d’une longueur de 60 mètres, enjambe la Birse. Ses 220 tonnes ont été déplacées en pleine nuit par une énorme grue. Une opération millimétrée et qui ne permet pas la moindre erreur.

"Il sera démantelé sur place et nous allons ensuite installer un nouveau pont", explique dans le 12h45 Christoph von Felten, chef de projet aux CFF. Il a fallu finalement presque deux heures pour déposer l’ancien pont sur des socles en béton.

Catastrophe en 1891

"Tout a fonctionné comme c’était planifié. On a fini un peu plus vite que prévu et on peut être content de cette opération", glisse à la fin de l'opération Christoph von Felten, soulagé. Le nouvel ouvrage, de 290 tonnes, sera installé ces prochaines semaines.

Le pont de la Birse a été le théâtre en 1891 de la plus grosse catastrophe ferroviaire de Suisse. Le pont, construit à l’époque par Gustave Eiffel, s’était effondré au passage d’un convoi spécial. Bilan: 73 morts et 171 blessés.

Daniel Bachmann/asch