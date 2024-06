Début des festivités du demi-millénaire du canton des Grisons à Ilanz

Après Ilanz, les Journées fédérales se poursuivront sur les sites historiques de Coire et Davos, ainsi qu'à Roveredo/San Vittore, Samedan, Poschiavo et dans le Val Müstair. Des représentations, des stands de marché inspirés de modèles historiques et des débats sont prévus.

La pièce maîtresse des festivités du jubilé sera, à partir de la mi-septembre, une production de l'Origen festival cultural, le fleuron de la création culturelle grisonne connu au-delà des frontières du pays. Giovanni Netzer met en scène à Latsch/Lenz un ambitieux spectacle en plein air sur les années de fondation de l'Etat libre des Trois-Ligues.

Les jeunes seront impliqués dans les festivités du jubilé avec un concours de poésie en slam. Ils devront donner leurs propres mots à l'histoire et au présent des Grisons. Une exposition itinérante transportera en outre l'histoire des Grisons dans les communes.

Les festivités s'achèveront le 8 décembre par l'ouverture à Cazis d'un sentier thématique sur l'évolution de l'Etat libre jusqu'au canton actuel.

Le programme complet du jubilé peut être consulté sur 500.gr.ch.