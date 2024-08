De violents orages font des blessés et provoquent des dégâts en Suisse alémanique

De violents orages ont provoqué lundi soir des glissements de terrain, des inondations et des perturbations du trafic dans les cantons de Berne, d'Uri et d'Argovie. Dans l'Oberland bernois, plusieurs personnes ont été légèrement blessées et d'autres ont dû être évacuées, a indiqué la police.

De nombreuses équipes de secours ont été mobilisées, en particulier dans la région de Brienz et dans les vallées de la Lütschine, a indiqué la police cantonale bernoise via le service de messages courts X. La police cantonale bernoise a indiqué que de plus amples informations seraient probablement disponibles mardi matin.

Le canton de Berne a fait savoir lundi soir que des laves torrentielles avaient enseveli la route entre Zweilütschinen et Grindelwald qui a été fermée. La Dorfstrasse à Brienz était également fermée en raison d'une lave torrentielle. Le canton devait aussi donner des informations supplémentaires mardi.

Risque d'éboulement sur l'Axenstrasse

Un éboulement menaçait en outre l'Axenstrasse, au bord du lac d'Uri, entre Flüelen et Sisikon (UR). La route principale a été fermée dans ce secteur à partir de 20 heures, ont indiqué la police et l'Office fédéral des routes sur l'application Alertsuisse.

La zone d'éboulement doit être évitée, indique le communiqué, et les usagers de la route doivent contourner la zone par le tunnel du Seelisberg sur l'autoroute A2.

Personne n'a été blessé. La route et le pont n'ont pas été endommagés. Les spécialistes évalueront la situation lorsque le temps se sera calmé. Le canton ne pouvait pas exclure d'autres éboulements en raison des conditions météorologiques. L'Axenstrasse est une voie d'accès importante à l'autoroute A2, en direction du tunnel routier du Gothard.

Fermetures de routes dans le canton d'Argovie

Outre le canton d'Uri et l'Oberland bernois, le canton d'Argovie a également lutté contre les conséquences d'un violent orage, a indiqué le Touring Club Suisse. La route entre Brugg et Hausen a été ensevelie par un glissement de terrain. En raison d'une inondation, la route entre Veltheim et Wildegg a été fermée. On ne savait pas en soirée quand les deux routes principales seraient à nouveau praticables.

Pendant les violents orages, il est tombé localement plus de 50 millimètres de pluie en une heure au nord des Alpes, a indiqué l'Office fédéral de météorologie et de climatologie peu avant minuit. Des rafales de plus de 90 kilomètres par heure ont balayé Interlaken, Schwyz et Glaris.

ats/jtr