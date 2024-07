Davos veut éviter les "malentendus" avec sa clientèle de touristes orthodoxes juifs

Une task force a élaboré un catalogue de mesures pour mieux intégrer les touristes juifs orthodoxes à Davos (GR). Le but est de favoriser la compréhension entre la population et les hôtes internationaux et de prévenir les "malentendus". En février dernier, un magasin de sport refusant la location de matériel aux juifs avait choqué.

Depuis des décennies, Davos est une destination de vacances très prisée des personnes juives orthodoxes. On estime qu’en été, pendant la haute saison, entre 3000 et 4000 juifs orthodoxes passent leurs vacances à Davos, une ville qui compte 11’000 habitants. La task force a élaboré dix mesures pour garantir un respect mutuel. Dès cet été, les touristes et les résidents pourront s'adresser à un point de contact en cas de conflits. Des rabbins endosseront le rôle de conseillers et la présence de médiateurs connaissant bien le mode de vie juif orthodoxe sera renforcée. Il est également prévu de réviser les brochures d'informations sur les règles de comportement pour les habitants et les hôtes. Un incident en février Les mesures préconisées sont une réaction aux "malentendus" entre certains hôtes et la population, a indiqué jeudi la task force, composée de la commune, de l'office du tourisme et de la Fédération suisse des communautés israélites. En février, un restaurant d'altitude a refusé de louer du matériel de sport d'hiver aux touristes juifs. Divers "incidents fâcheux" ont incité le gérant à mettre un terme à la location de matériel de sport d'hiver aux touristes juifs, avait-il indiqué sur une affiche rédigée en hébreu. L'incident avait provoqué de fortes réactions et le gérant s'était excusé pour la mauvaise formulation de l'affiche. Il a expliqué avoir eu des problèmes "avec seulement une petite partie des clients juifs" et qu'il ne voulait "pas mettre tout le monde dans le même panier". Sujet radio: Camille Degott Adaptation web: cab avec ats