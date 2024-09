Dans le Val Maggia, les travaux de reconstruction avancent petit à petit

Trois mois après les graves inondations qui ont frappé le haut Val Maggia au Tessin, les défis restent immenses malgré les travaux de reconstruction en cours. Reportage.

Les fortes intempéries qui se sont produites dans la nuit du 29 au 30 juin dernier dans le Val Maggia ont fait huit morts et entre 30 et 50 millions francs de dégâts, selon une estimation.

Aujourd’hui, une victime n’a toujours pas été retrouvée.

Partout dans la vallée, on s’active avant l’hiver pour parer au plus pressé: sécurisation des berges avec des pelles mécaniques, remise en état des routes et du réseau d’eau potable.

Retour à l'école avec des souvenirs difficiles

Dans le village de Prato-Sornico gravement frappé, l’école a repris fin août. Mais les élèves ne sont pas près d’oublier leur début d’été 2024.

"Je vais bien. J’ai seulement un peu peur lorsqu’il pleut… que ça se reproduise", témoigne l'un d'entre eux.

Quant à la patinoire qui se trouvait juste derrière l'école, elle a été complètement détruite.

La patinoire détruite par les inondations de juin dans le Val Maggia. [RTS - Julien Guillaume]

"Il ne nous reste plus rien. C'était vraiment le centre sportif de toute la commune, mais surtout de toute la vallée Maggia", indique Gabriele Dazio, syndic de la commune de Lavizzara (TI).

Se relever, la seule solution

Mais la commune ne baisse pas les bras. Cet hiver, elle veut installer une petite patinoire provisoire, au même endroit, puis, à terme, reconstruire le centre sportif à l’identique.

"Il faut relever la tête et regarder en avant, avec force et détermination. Et avec l’intention de reconstruire ce centre qui est le nôtre pour offrir à nos jeunes quelque chose de nouveau", explique le syndic.

Pour reconstruire ses infrastructures, la petite commune de 500 habitants a lancé un appel aux dons, car l’argent du Canton et de la Confédération ne suffiront pas.

Exploitation agricole à reconstruire

Au-delà de la reconstruction du Val Maggia, se pose parfois la question de la relocalisation. C’est ce à quoi est confronté un couple d’agriculteurs du Val Bavona (TI) — une vallée latérale du Val Maggia. Lors des intempéries de juin dernier, un gigantesque éboulement a ravagé leur exploitation agricole: une grange et des pâturages verdoyants. Aujourd’hui, ils doivent trouver un nouveau lieu pour l’exploitation.

"Tout s’est déplacé 50 à 60 mètres plus bas", explique l’agriculteur Raffaele Speziale qui montre ce qu’il reste de sa grange au pied de l’éboulement. Ce n'est plus qu'"un peu de tôle et de bois".

L'exploitation d'un couple d'agriculteurs dans le Val de Bagnes détruite par un éboulement au mois de juin. [RTS - Julien Guillaume]

Par chance, les vaches de ce couple étaient déjà sur l’alpage la nuit de l’éboulement, et s'en sortent donc indemnes.

Besoin de relocaliser

Le couple a déjà organisé une levée de fonds pour la nouvelle exploitation. Mais pas sûr que le canton du Tessin autorise une reconstruction dans le Val Bavona, car la carte des dangers naturels est en train d’être actualisée.

Quitter sa vallée? Une décision difficile, pour Raffaele. "Nous prenons soin de la terre, ici, dans tout le Val Bavona. Construire une étable à l’extérieur, s’il le faut on le fera, mais ce serait bien de l’éviter."

Malgré des terres agricoles englouties, des "rustico" en lambeau, les habitants du Val Maggia s’accrochent. Si le retour à la normale va prendre des années, leur vie est ici, dans ces vallées encaissées du Tessin.

