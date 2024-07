Condamné pour avoir refusé une location à des clients juifs à Davos

Le gérant d'un restaurant de montagne de la petite station de Pischa, près de Davos (GR), a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis pour avoir refusé de louer des luges à des clients juifs. Il a aussi écopé d'une amende.

Le restaurateur a été reconnu coupable de discrimination pour un refus de prestation en raison de la race, de l'ethnie ou de la religion. Le restaurateur a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public des Grisons. Comme il n'a pas fait recours, il n'y aura pas de procès et le jugement entre en force.

Au début de l'hiver, le tenancier du restaurant de la petite station de ski davosienne de Pischa avait refusé de continuer à louer des luges et autres équipements sportifs à des touristes juifs. Il l'a fait savoir par une affiche en hébreu au guichet de location.

Il a justifié sa décision par divers "incidents fâcheux": des luges n'ont notamment pas été rendues, mais simplement laissées en bordure de la piste, avait-il expliqué plus tard aux médias.

"Discrimination ciblée"

L'affaire avait fait beaucoup de bruit en février dernier. La Fondation contre le racisme et l'antisémitisme (GRA) avait dénoncé une "discrimination ciblée". "Il s'agit non seulement d'un acte inquiétant d'exclusion, mais aussi d'une violation manifeste des principes fondamentaux de l'égalité de traitement et de respect et d'une forme d'antisémitisme", avait-elle écrit dans un communiqué.

A Davos, ce n'est pas seulement une limite morale et de bon goût qui a été franchie, avait de son côté critiqué la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI), estimant qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé.

Excuses le jour même

Le responsable avait également déclaré que les relations avec une partie des hôtes juifs orthodoxes étaient difficiles. "Cette partie a du mal à se conformer aux règles et se comporte parfois de manière très irrespectueuse envers les hôtes et autres prestataires de services".

Le gérant du restaurant avait présenté des excuses le jour même de l'incident. Le texte de la pancarte était mal formulé, avait-il assuré, affirmant avoir eu des problèmes "avec seulement une petite partie des clients juifs" et ne pas vouloir "mettre tout le monde dans le même panier". Le lendemain, les clients juifs pouvaient à nouveau louer des luges.

