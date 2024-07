Comment une petite entreprise est devenue le plus grand fabricant artisanal de chapeaux en Suisse

Autrefois, les chapeliers étaient nombreux. Aujourd’hui, ils ont presque tous disparu. Tel était le destin promis à une petite entreprise familiale en Argovie. Cependant, grâce à l’enthousiasme de son nouveau patron et de ses employés, elle a su défier cette tendance.

Il y a 12 ans, Julian Hueber a fait un choix audacieux en reprenant l’usine de chapeaux de son oncle et de sa tante. A cette époque, l’entreprise vivotait, vendant à peine 2000 chapeaux par an.

"Nous ne fabriquions que des chapeaux noirs pour les ouvriers du bâtiment et les commerçants sur les marchés. Et je me suis dit que nous devrions ajouter un peu de couleurs et faire des collections un peu plus à la mode", a expliqué jeudi dans le 12h45 de la RTS le directeur des ateliers de la chapellerie Risa à Hägglingen.

Avant qu'il ne reprenne l’entreprise familiale, celle-ci ne comptait qu’un seul employé. Aujourd’hui, ils sont sept, car les ateliers ont doublé leur chiffre d'affaires et proposent régulièrement de nouvelles collections.

Un autodidacte à la tête du plus grand atelier de chapellerie suisse

Les chapeaux continuent à être fabriqués à la main selon la méthode traditionnelle, une stratégie essentielle pour résister à la concurrence internationale.

Julian Hueber, qui fabriquait initialement des outils, a appris le métier de chapelier sur le tas, démontrant un certain talent. Il a réussi à transformer l’entreprise familiale pour en faire le plus grand fabricant artisanal de chapeaux en Suisse.

"Si nous envisagions une expansion supplémentaire, cela nécessiterait du temps et des aménagements. Cependant, dans l'immédiat, ce n'est pas le but", explique-t-il.

Sujet de SRF adapté par Séverine Ambrus

Version web: Miroslav Mares