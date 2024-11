Bientôt du sanglier au menu de certaines cantines scolaires tessinoises

Pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, le Canton du Tessin incite les chasseurs à vendre les sangliers abattus dans un centre dédié. Le gibier est ensuite servi dans les cantines scolaires et les restaurants de l’administration tessinoise.

La peste porcine africaine – mortelle pour les porcs domestiques et les sangliers, mais inoffensive pour l’être humain – prolifère en Lombardie (Italie). Si cette maladie hautement contagieuse n'est pas encore présente en Suisse, elle devrait prochainement arriver au Tessin.

Pour mieux anticiper le phénomène, le Canton multiplie les mesures pour contenir le virus.

Parmi elles, l’encouragement de la chasse afin de réduire autant que possible la présence d'ongulés sur le territoire. Dès samedi, et jusqu’au 22 janvier 2025, les chasseurs pourront consigner leurs proies dans un centre de la protection civile. La viande des sangliers abattus sera rachetée au prix de 4 francs le kilo avant dépeçage par les autorités.

Sanglier au menu des écoliers

Ce gibier 100% local sera ensuite préparé et servi dans certaines cantines scolaires et celles de l’administration cantonale. Interrogé par la RSI, le président de la Fédération tessinoise des chasseurs Davide Corti a rappelé que plus de 1200 spécimens ont déjà été abattus en 2023 et 2024.

Sujet radio: Nicole della Pietra

Adaptation web: doe